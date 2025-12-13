Вкус детства: что случилось с конфетами "Южная ночь", которые до сих пор ищут тысячи украинцев

Эти сладости, исчезнувшие с полок около 2019 года, до сих пор вызывают волну ностальгии в соцсетях, а украинцы мечтают об их возвращении.

Иногда достаточно только названия, чтобы в памяти появился знакомый аромат, детское воспоминание и чувство беззаботности. Для многих именно такими остались конфеты "Южная ночь" – легендарные сладости, в которых тягучее фруктовое повидло сочеталось с темной шоколадной глазурью.

Когда-то они были символом тепла, летних вечеров и домашнего уюта, а теперь превратились в почти забытый вкус прошлого. "Телеграф" расскажет о них поподробнее.

Советское начало

"Южная ночь" родилась во времена СССР, когда кондитерская промышленность активно экспериментировала с сочетанием классических рецептур и новых технологий. Название конфет должно было вызвать ассоциации с жаркой летней порой, отдыхом и мягким южным климатом. Такая игра образов делала продукт чувственным не просто сладким, а эмоциональным символом тепла.

Производили это лакомство на нескольких фабриках, а сам рецепт годами совершенствовался. Несмотря на это, настоящие кондитерские секреты остались в тени – в каждом регионе вкус мог немного отличаться.

Конфеты "Южная ночь"

В чем секрет вкуса

Главная особенность "Южной ночи" – начинка из густого повидла, которое имело приятную кислинку и не было слишком сладким. В сочетании с насыщенной шоколадной глазурью это создавало глубокий, сбалансированный вкус – нежный и одновременно "взрослый".

Конфеты "Южная ночь"

Такая рецептура отличала их от многих современных конфет, перенасыщенных сахаром и ароматизаторами. "Южная ночь" была выдержана в своей простоте — как домашнее варенье, завернутое в праздничный шоколад.

Исчезновения и воспоминания

После распада СССР конфеты еще некоторое время оставались в обороте. Их можно было найти в 90-х и даже начале 2000-х, но постепенно они начали исчезать с полок. Около 2019 года производство окончательно прекратилось – по крайней мере, в большом масштабе.

Это исчезновение стало частью более широкого явления: многие знаковые вкусы и бренды советских времен постепенно ушли в прошлое. В соцсетях тема "возвращения Южной ночи" породила волну ностальгии. В 2022 году на Change.org появилась петиция с более чем 1200 подписями, адресованная Петру Порошенко как владельцу Roshen, с просьбой вернуть конфеты, наполнявшие полки супермаркетов.

Версия от Риконд

Украинская компания Риконд возродила "Южную ночь" как желейные конфеты из яблочного пюре или фруктово-желейной начинкой, глазированные шоколадом. Они доступны в упаковках по 1 кг или 4,5 кг на маркетплейсах и онлайн от 250 грн. Это не точная копия старого оригинала, но близкий аналог, удовлетворяющий ностальгию.

Конфеты "Южная ночь" от фабрики "Риконд"

Культурный код и память

"Южная ночь" – не просто сладкое изделие, а фрагмент объединяющего поколения культурного кода. Для кого-то это – воспоминания о детстве, подарки к праздникам или новогодние наборы в блестящих обертках. Для других – символ той искренности чувств, которая ощущалась даже в мелочах.

Возможно, точный рецепт сегодня утрачен. Но вкус, оставивший след в коллективной памяти, не исчезает окончательно – он живет в нашей ностальгии и мечтах о "Южной ночи", которую хочется встретить снова.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинских конфетах, которые стали любимыми во многих странах. Это легендарная "Коровка".