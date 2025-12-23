Шоколад за гороскопом: історія лінійки "Зодіак", яку так любили в Україні 20 років тому

На початку нульових кожен український підліток знав: шоколад треба обирати не тільки за смаком, а й за знаком зодіаку

Солодощі – це часто спосіб згадати дитинство. Один смак або знайома обгортка можуть одразу повернути відчуття свята і теплі спогади. У кожного покоління є свої улюблені цукерки й шоколадки, які ми пам’ятаємо насамперед через емоції.

Ще в кінці 1990-х українські діти мріяли знайти на полицях магазинів шоколадку зі своїм знаком зодіаку. "Зодіак" від Roshen був не просто солодощами – це був справжній культурний феномен епохи, коли астрологія увірвалася в масову культуру, а вітчизняні виробники вчилися створювати продукти з характером. "Телеграф" розповість про них детальніше.

Коли астрологія стала шоколадною

Корпорація Roshen, яка сформувалася у 1996 році після приватизації Київської кондитерської фабрики, на початку нульових активно будувала новий образ українського шоколаду. Саме тоді з'явилася лінійка "Зодіак" – 12 різних плиток, кожна з яких відповідала одному астрологічному знаку.

Концепція була простою та геніальною водночас: кожен покупець міг знайти "свій" шоколад. Овен, Телець, Близнюки — усі 12 знаків отримали персональний дизайн обгортки з характерними символами та колірною гамою. Це був не просто продукт, а персональна історія, що робило покупку емоційно насиченою.

Смаки, які здивували всіх

Окрім астрологічної теми, "Зодіак" вражав незвичними начинками. У той час, коли більшість українського шоколаду обмежувалася горіхами та карамеллю, Roshen пропонував смаки дині, полуниці та інших фруктів. Для вітчизняного ринку це була справжня екзотика.

Такі експерименти допомогли "Зодіаку" виділитися серед традиційних плиток і закріпити за собою статус "незвичайного" шоколаду. Діти та підлітки обговорювали, який знак найсмачніший, а дорослі дивувалися сміливості виробника.

Колекційна цінність

Сьогодні "Зодіак" більше не виробляють, але він продовжує жити в пам'яті цілого покоління. Обгортки від цього шоколаду стали об'єктом колекціонування — їх продають на аукціонах та спеціальних майданчиках як частину візуальної історії українських солодощів кінця 1990-х – початку 2000-х.

У соціальних мережах регулярно з'являються ностальгійні пости про "Зодіак", де люди діляться спогадами про те, як шукали плитки зі своїм знаком або обмінювалися ними з друзями.

Перший крок до сучасного брендингу

У ширшому контексті історії Roshen лінійка "Зодіак" стала важливим етапом еволюції компанії. Це був один із перших концептуальних продуктів, який продавався не лише як смак, а як цілісна ідея. Такий підхід допоміг компанії відійти від образу звичайної фабрики радянського типу й перейти до сучасного брендингу.

"Зодіак" доводить: іноді продукт стає культовим не тому, що він найсмачніший, а тому, що він з'являється в потрібний час і вміло грає на емоціях покупців. А ще — тому, що він назавжди залишається частиною дитинства цілого покоління.

