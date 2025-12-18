Обертка как символ прогресса? Малоизвестная история конфет "Кара-Кум", о которой вы точно не знали

Желтый фантик с силуэтами верблюдов знает каждый, кто вырос в постсоветском пространстве

В 1950-х годах на прилавках советских магазинов появились конфеты с необычным названием – "Кара-Кум". Их имя происходит от туркменской пустыни Каракумы, которая переводится как "Черные пески".

Сама идея была проста и гениальна одновременно: сладкое пралине с ореховой и вафельной крошкой в шоколадной глазури должно было напоминать сыпучие пески пустыни. "Телеграф" расскажет об этих конфетах поподробнее.

Верблюды, автомобили и советский прогресс

По некоторым данным, именно московская фабрика Красный Октябрь первой запустила производство этих конфет. Дизайн культовой желтой обертки создал графический дизайнер Леонид Челноков, много лет работавший на этом предприятии.

Ярко-желтая обертка с караваном верблюдов быстро стала одним из главных визуальных символов Центральной Азии в советской культуре. Для советского покупателя это была не просто сладость, а своего рода "маленькая поездка" в экзотический регион, который в реальности оставался недоступным для большинства людей.

Обертка от конфеты "Кара-Кум" украинской фабрики

Интересно, что ранние версии обертки имели дополнительные детали: рядом с верблюдами изображали автомобили на фоне карты маршрута. Это была отсылка к легендарному автопробегу Москва-Каракумы-Москва 1933 года, который тогда широко освещала пресса. Машины среди песков символизировали технический прогресс, покоряющий природу.

Оригинальный вариант обертки

Один рецепт для всех республик

"Кара-Кум" производили по единому государственному стандарту – рецепту №145 (ГОСТ) – на десятках фабрик по всему Советскому Союзу. Это означало, что конфеты имели одинаковый вкус вне зависимости от того, купили ли вы их в Москве, Киеве, Ташкенте или Алматы.

Конфеты "Кара-Кум" в разрезе

"Кара-Кум" отличают прямоугольная форма, плотная шоколадная глазурь и мягкий корпус из орехового пралине. В текстуре конфеты ощущаются тонкие хрустящие вкрапления – вафельная крошка, символически напоминающая пески пустыни.

Классический состав включает в себя:

шоколадную глазурь из какао и масла какао;

ореховое пралине с миндалем и арахисом;

измельченные вафли;

ароматизатор ванильно-сливочный, что придает конфете особую мягкость и послевкусие.

Украинские фабрики и "наследники" вкуса

Сегодня в Украине самым очевидным продолжателем традиции является Roshen, выпускающий конфеты "Кара-Кум". Их можно купить на развес практически во всех крупных супермаркетах и онлайн-магазинах. По составу это классическая формула: пралине с молотым орехом, хрустящая вафельная крошка и плотная шоколадная глазурь, максимально воспроизводящие знакомый советский вкус.

Конфеты "Кара-Кум" от Roshen

Кроме того, на украинском рынке работают и другие крупные кондитерские компании, которые не всегда используют название "Кара-Кум", но предлагают шоколадные конфеты с ореховым пралине и вафельной крошкой, явно ориентируясь на ту же вкусовую память потребителя.

В результате у покупателя есть выбор: от "канонического" варианта Roshen с историческим названием до множества "родственных" конфет разных брендов, играющих на той же комбинации текстур и ассоциаций со вкусом детства.

