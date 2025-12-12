Эту конфету придумали специально для обертки: где на самом деле появилась легендарная "Стрела"

Для миллионов украинцев эта конфета навсегда осталась символом праздника детства

Есть сладости, которые просто берут к чаю – и есть запоминающие на всю жизнь. Именно такими стали конусообразные конфеты "Стрела": немного дефицитные, всегда "на праздник" и всегда особенные – из той же лиги, что и легендарный "Вечерний Киев".

Каждая такая "стрела" из золотой фольги становилась маленьким событием – символом редкой роскоши в довольно скромном сладком мире. "Телеграф" расскажет об их истории подробнее.

Когда обертка важнее рецепта

История "Стрели" – это редкий случай в кондитерской индустрии, когда сначала появилась упаковка, а уже потом под нее создали продукт. На Одесской кондитерской фабрике слесарь Григорий Махлис изобрел механизм, скручивающий кружочек фольги в идеальный конус. Технологи решили не искать этой форме применения среди имеющихся сладостей, а разработать принципиально новую конфету. Для ее производства даже построили отдельную линию.

Что внутри золотой "ракеты"

Классическая "Стрела" – это многослойная конструкция. Конусообразная обертка из фольги изнутри покрыта тонким слоем шоколадной глазури. Основной объем занимает мягкая помадно-кремовая масса с добавлением коньяка или бренди. А сверху конфету украшает цветной крем – деталь, создававшая чувство ресторанного десерта.

Именно эта комбинация – элегантная форма, шоколад и легкая алкогольная нота в начинке – выделяла "Стрелу" среди массовых карамелей и простых шоколадных конфет советской эпохи.

Праздничный дефицит

Для детей 1970-1990-х "Стрела" была особой конфетой. Из-за более высокой цены и ограниченной доступности ее редко покупали ежедневно. Чаще эти маленькие "ракеты" появлялись на столе во время праздников, в подарочных наборах или когда ходили в гости.

Коробка от конфет "Стрела"

Купить их можно было в фирменном магазине "Золотой ключик". Именно поэтому в воспоминаниях многих взрослых украинцев "Стрела" ассоциируется не просто со вкусом, а с особыми моментами – новогодними утренниками, днями рождения, семейными застольями, когда из серванта извлекали "деликатесы".

Из Одессы по всей Украине

Со временем технологию производства конусообразных конфет подхватили другие предприятия. Особенно активно "Стрелу" популяризировала Черниговская кондитерская фабрика, сделав ее своим ключевым брендом. Производитель даже шутил в рекламе, что конфеты "со скоростью стрелы" разлетелись по Европе, а продукция получила награду "Золотой символ качества национальных товаров и услуг".

Современная упаковка оригинальной "Стрели"

Параллельно появились региональные вариации – "Стрела Днепровская", "Стрела Подольская" и другие модификации по теме легендарного десерта.

Легендарная "Стрела" сегодня

Сегодня найти классическую "Стрелу" стало непростой задачей. Оригинальные одесские конфеты не всегда присутствуют в массовой рознице, поэтому любители заказывают их через онлайн-магазины или ищут региональных производителей.

Для одних это просто сладости из прошлого, для других – маленькая машина времени, возвращающая в эпоху, когда праздничный стол, золотая фольга и вкус коньячного крема означали настоящий праздник.

