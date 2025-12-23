У нас есть свой Эпштейн. Архивные фото Кучмы повеселили украинцев

Фотографы зафиксировали забавные моменты с участием экс-президента

Скандал из-за так называемых "списков Эпштейна" продолжает бурлить в США, но и наши политики не отстают. В частности, насмешили архивные фото бывшего президента Украины Леонида Кучмы.

Смешной мем по этому поводу опубликовал Telegram-канал "GONI Мемасы". Это коллаж из двух фото, на которых Леонид Данилович снят рядом с женщинами с глубокими декольте.

В обоих случаях Кучма не остался равнодушным к женским прелестям. Фотографы поймали его взгляды — от скрытого интереса на первом фото до откровенного восхищения на втором.

"Списки Эпштейна" — что это

"Списки Эпштейна" – это не один документ, а совокупность материалов, касающихся судебных разбирательств по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, организованной американским финансистом Джеффри Эпштейном в 90-е и начале 2000-х годов. По данным полиции, Эпштейн создал сеть для вербовки и эксплуатации десятков, а возможно, и сотен несовершеннолетних девушек.

Среди тех, кто фигурирует в этих материалах многие известные и влиятельные американцы, в частности, президент США Дональд Трамп. Также там упоминаются экс-президент США Билл Клинтон, британский принц Эндрю, герцог Йоркский, Билл Гейтс, Майкл Джексон. Важно понимать, что контакты с Эпштейном автоматически не означают участия в преступлениях.

