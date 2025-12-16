"Кошачья" премиум елка в Днепре повеселила украинцев. Как она выглядит на фото

Сомнительно, чтобы идея защитила новогоднее дерево от пушистиков

Пристрастие кошек к новогодним елкам давно стало поводом для множества смешных шуток. Но в этом году маркетинг вышел на новый уровень — в Днепре продают специальную "кошачью" сосну.

Фото елки для владельцев кошек, которая продается на жилом массиве "Тополя", показали в Telegram-канале "Дніпро Оперативний". Ствол дерева полностью голый снизу, примерно на треть длины. А сверху – пушистые ветки.

В Днепре продают елку для владельцев котиков

Замысел в том, чтобы кот не мог дотянуться до нижних веток новогодней красавицы и стащить с них игрушки и другие украшения. Но когда высота останавливала пушистиков — кошки обычно с легкостью прыгают на новогоднее дерево.

Кот на елке

Чтобы удобнее было залезать, — иронизируют в комментариях

Стоит отметить, что дерево стоит немало. На нем написано "Сосная кошачья VIP", цена — 2 100 гривен, и это еще по акции. Начальная стоимость дерева, если верить ценнику, была 3 999 гривен. Возможно, это шутка продавца для привлечения внимания и цена для реального покупателя будет значительно ниже.

Почему кошки так любят новогодние елки

Кошки любят все, что двигается, блестит и необычно пахнет. Движущиеся предметы отражающие свет пробуждают в кошке охотничьи инстинкты. А игрушки и другие украшения прекрасно подходят для игры в "поймай и отпусти".

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, как оградить новогоднюю елку от котиков. План из шести пунктов убережет и домашнего питомца и нервы хозяина.