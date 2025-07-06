"С видом на шахеды": креативная реклама квартиры в Одессе развеселила сеть (видео)

Честность риелтора повеселила сеть

В любой работе, которая ориентирована на клиентов, всегда важно иметь чувство юмора. Даже если речь идет о продаже квартиры в Одессе в военное время.

По всей видимости один из агентов, фишку понял, поскольку весьма честно рассказал о всех "достоинствах" объекта, который ему было поручено продать. Кадры появились в telegram-канале "Ху**ая Одесса".

Как видно на видео, мужчина стоит на балконе, а затем внезапно начинает рассказывать с характерным южным акцентом о том, как там будет хорошо видно все, что будет пролетать рядом.

"Самолеты летят, самолеты садятся, шахеды летят, баллистика летит", — с эмоциями рассказал мужчина.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

Дело в том, что речь идет о квартире, которая находится в ЖК Пространство на Радостной, что в Хаджибейском районе. Окна здания выходят прямиком на международный аэропорт. Поэтому наверняка в этом районе будет "слегка шумно" не только в военное время, но и в мирное.

Видео обрывается, когда агент начинает перечислять достоинства квартиры. Однако на ОЛХ можно найти информацию о том, что квартиры в этом ЖК начинаются от 1,5 миллиона гривен, а верхний потолок может быть выше 3 миллионов. Впрочем, можно купить и крошечные квартирки на 20-30 квадратов за 700-800 тысяч, однако в этом случае они будут без ремонта.

Пользователи сети в свою очередь труды агента оценили и признали, что в объекте все же есть свой шарм.

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