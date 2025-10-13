"Грибная камасутра" повеселила украинцев (видео)

В украинских лесах сейчас немало грибов, некоторые экземпляры поражают размерами или формой

Украинец нашел очень странный гриб, некоторых его форма натолкнула на фривольные мысли. Продолжается грибной сезон и грибники активно демонстрируют свои находки.

Пользователь с ником "Вільний фермер" опубликовал в TikTok видео гриба, найденного под упавшим стволом дерева. Гриб, вероятно белый (боровик), – "двухэтажный", из его шляпки растет еще один гриб.

В сети удивляются и шутят

Форма гриба некоторых натолкнула на фривольные мысли

Под публикацией необычного гриба немало комментариев, многие пишут, что тоже находили подобные. Однако у некоторых гриб вызвал эротические ассоциации. Вот некоторые забавные комментарии:

Какая-то камасутра грибов

Что за инцест

Кунилингус

Разведка, вышли посмотреть, не идут ли грибники с ножами, а тут вы тыц

Ты мне уже на голову сел

Почему грибы могут расти друг из друга

Грибы нередко растут друг на друге

Это довольно распространенное явление: гриб на грибе может вырастать из-за повторного плодоношения мицелия (грибницы). Он может быть настолько продуктивным, что в очень благоприятных условиях продуцирует новое плодовое тело (меньший гриб) прямо у основания или даже на шляпке более взрослого гриба. Кроме того, иногда такая конфигурация может являться следствием мутации или аномалии.

