"Грибная камасутра" повеселила украинцев (видео)
В украинских лесах сейчас немало грибов, некоторые экземпляры поражают размерами или формой
Украинец нашел очень странный гриб, некоторых его форма натолкнула на фривольные мысли. Продолжается грибной сезон и грибники активно демонстрируют свои находки.
Пользователь с ником "Вільний фермер" опубликовал в TikTok видео гриба, найденного под упавшим стволом дерева. Гриб, вероятно белый (боровик), – "двухэтажный", из его шляпки растет еще один гриб.
В сети удивляются и шутят
Под публикацией необычного гриба немало комментариев, многие пишут, что тоже находили подобные. Однако у некоторых гриб вызвал эротические ассоциации. Вот некоторые забавные комментарии:
- Какая-то камасутра грибов
- Что за инцест
- Кунилингус
- Разведка, вышли посмотреть, не идут ли грибники с ножами, а тут вы тыц
- Ты мне уже на голову сел
Почему грибы могут расти друг из друга
Это довольно распространенное явление: гриб на грибе может вырастать из-за повторного плодоношения мицелия (грибницы). Он может быть настолько продуктивным, что в очень благоприятных условиях продуцирует новое плодовое тело (меньший гриб) прямо у основания или даже на шляпке более взрослого гриба. Кроме того, иногда такая конфигурация может являться следствием мутации или аномалии.
