Как сладкая вата на голове: в сети высмеяли бледное лицо и новую прическу Трампа (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В сети появились фото президента США с новой укладкой волос
Дональд Трамп — уже вторую каденцию президент США. Он имеет собственный стиль, который выделяет его среди других мировых лидеров. Часто причиной обсуждений в сети становится прическа политика. Так, недавно внимание пользователей сети привлекла новая укладка Трампа.
В четверг, 6 ноября, президент США принимал гостей, пишет Irish Star. Во время ужина с лидерами стран Центральной Азии в Восточном зале Белого дома Дональд Трамп появился с новой укладкой. В сети тут же начали бурно осуждать прическу политика, так как она заметно отличается от его предыдущих укладок.
Дело в том, что на новых фото лидер США позировал с седыми волосами, которые были по-другому зачесаны. Если обычно его шевелюра поднималась кверху, то теперь пряди будто набок. Выглядело это действительно непривычно.
Как отметили пользователи сети, на свежих фото Трамп был похож на киношного персонажа Эйса Вентуру. Также некоторые пошутили, что волосы президента напоминают сладкую вату на голове и делают его лицо буквально квадратным.
- У Трампа сейчас прическа в стиле Эйса Вентуры
- Это не связано с программой SNAP, но берет Трампа, похожий на сахарную вату, действительно делает его голову квадратной
- Я впервые вижу Трампа бледным, а не оранжевым
- Смотрю, как президент Трамп отвечает на вопросы прессы. Ему нужна стрижка. Неужели они никогда не проверяют его прическу?
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит соратница Януковича Анна Герман после пластики и с новой стрижкой. Это как будто два разных человека.