Как сладкая вата на голове: в сети высмеяли бледное лицо и новую прическу Трампа (фото)

В сети появились фото президента США с новой укладкой волос

Дональд Трамп — уже вторую каденцию президент США. Он имеет собственный стиль, который выделяет его среди других мировых лидеров. Часто причиной обсуждений в сети становится прическа политика. Так, недавно внимание пользователей сети привлекла новая укладка Трампа.

В четверг, 6 ноября, президент США принимал гостей, пишет Irish Star. Во время ужина с лидерами стран Центральной Азии в Восточном зале Белого дома Дональд Трамп появился с новой укладкой. В сети тут же начали бурно осуждать прическу политика, так как она заметно отличается от его предыдущих укладок.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Дело в том, что на новых фото лидер США позировал с седыми волосами, которые были по-другому зачесаны. Если обычно его шевелюра поднималась кверху, то теперь пряди будто набок. Выглядело это действительно непривычно.

Фото: Getty Images

Как отметили пользователи сети, на свежих фото Трамп был похож на киношного персонажа Эйса Вентуру. Также некоторые пошутили, что волосы президента напоминают сладкую вату на голове и делают его лицо буквально квадратным.

У Трампа сейчас прическа в стиле Эйса Вентуры

Это не связано с программой SNAP, но берет Трампа, похожий на сахарную вату, действительно делает его голову квадратной

Я впервые вижу Трампа бледным, а не оранжевым

Смотрю, как президент Трамп отвечает на вопросы прессы. Ему нужна стрижка. Неужели они никогда не проверяют его прическу?

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит соратница Януковича Анна Герман после пластики и с новой стрижкой. Это как будто два разных человека.