Маск выдал главную тайну Трампа? Что такое "списки Эпштейна" и почему это огромный скандал

За рассмотрением дела, в котором фигурируют "списки Эпштейна" следит весь мир

Спор между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, ранее сотрудничавшим с его администрацией, вышел на новый уровень. Маск публично обвинил главу государства в причастности к делу Джеффри Эпштейна, заявив, что именно поэтому администрация не рассекречивает все документы, связанные с деятельностью скандального финансиста.

"Телеграф" собрал имеющуюся информацию о так называемых "списках Эпштейна".

Что такое "списки Эпштейна" и откуда они взялись?

"Списки Эпштейна" – это не один документ, а совокупность материалов, касающихся судебных разбирательств по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, организованной американским финансистом Джеффри Эпштейном. Во время многочисленных судебных процессов – против самого Эпштейна, его окружения и сообщницы Гислейн Максвелл – были рассекречены:

судебные материалы;

показания потерпевших;

перечень пассажиров частного самолета Эпштейна (известный как "Lolita Express");

контактные книги;

внутренние документы ФБР;

расследования, проведенные медиа.

Последняя большая волна рассекречивания произошла 3 января 2024 года. Судья Лоретта Преска распорядилась обнародовать почти тысячу страниц, содержащих имена около 200 человек, фигурирующих в делах, связанных с Эпштейном. Новый блок открытых документов является частью иска Вирджинии Джуффре, поданного в 2015 году, в котором она утверждает, что в 17 лет ее переманили из принадлежащего Трампу клуба Mar-a-Lago на работу к Эпштейну, где ее принуждали к сексу с политиками, бизнесменами и другими влиятельными лицами.

Помимо утверждений Джуффре, в новых документах также есть свидетельства другой потерпевшей – Йоханны Себерг. Она рассказывала, в частности, как британский принц Эндрю, по ее словам, в шутку касался ее груди во время фотографирования, а также о случаях, когда Эпштейн заставлял ее делать "сексуальный массаж".

Что известно об острове Эпштейна – Little St James?

По данным расследований, именно этот остров стал эпицентром международной торговли людьми. Прокуратура Виргинских островов назвала его "идеальным убежищем" для преступной деятельности. Эпштейн приобрел остров в 1998 году и впоследствии превратил его в роскошную собственность, полную вилл, беседок, искусственных лагун, вертолетной площадки и даже "храма" – голубовато-белого здания, которое стало причиной возникновения большого количества конспиративных теорий.

Как сообщали очевидцы, в том числе бывшие руководители острова, Эпштейн постоянно окружал себя молодыми девушками, часто несовершеннолетними. Они прибывали на остров на яхтах или вертолетах. Гости – среди них люди с известными фамилиями – получали все привилегии.

Кто упомянут в документах?

В этих списках действительно фигурируют имена десятков известных людей – от голливудских звезд до бывших мировых лидеров. Среди них, согласно открытым данным, были:

Экс-президент США Билл Клинтон и действующий глава страны Дональд Трамп;

британский принц Эндрю, герцог Йоркский;

Билл Гейтс;

Дэвид Копперфилд;

Стивен Гокинг;

Майкл Джексон;

Жан-Люк Брюнель (французский модельный агент, который позже покончил с собой в тюрьме);

Наоми Кэмпбелл;

Алек Болдвин;

Мик Джаггер;

Ивана и Иванко Трамп и другие.

Однако участие в контактах с Эпштейном не означает участия в преступлениях. Согласно позиции суда и органов юстиции США все обвинения должны основываться исключительно на проверенных доказательствах.

Имя Дональда Трампа действительно неоднократно упоминалось в связи с Эпштейном. В 1990-х и 2000-х они были знакомы и фотографировались вместе на светских мероприятиях. Сам Трамп признавал, что "знает Джеффри давно" и описывал его как "замечательного парня", который "любит красивых женщин, многие из которых моложе". В то же время, согласно материалам расследования, в 2004 году между ними произошел конфликт, и Трамп, по словам его окружения, запретил Эпштейну посещать клуб Mar-a-Lago.

Конспирология

Смерть Эпштейна в тюремной камере в 2019 году хоть и была официально признана самоубийством, все же вызвала волну предположений о возможном сокрытии свидетелей или доказательств. Ряд американских чиновников и журналистов требовали прозрачного расследования, однако федеральные органы оснований для пересмотра официальной версии не нашли. Многие считают, что Эпштейн собирал компромат на своих гостей – в его имениях обнаружили скрытые камеры, фото и видеоархивы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп на протяжении второго срока продолжает пользоваться личным iPhone, несмотря на оговорки разведки и растущие киберугрозы со стороны Китая. Такая привычка обусловлена глубоким недоверием к сотрудникам Белого дома и убеждением во влиянии так называемого "глубинного правительства" — теневой структуры из чиновников и силовиков, которая, по его мнению, контролирует государство независимо от избранного руководства.