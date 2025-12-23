У нас є свій Епштейн. Архівні фото Кучми повеселили українців

Фотографи зафіксували кумедні моменти за участю експрезидента

Скандал через так звані "списки Епштейна" продовжує вирувати у США, але й наші політики не відстають. Зокрема насмішили архівні фото колишнього президента України Леоніда Кучми.

Смішний мем на цю тему опублікував Telegram-канал "GONI Мемаси". Це — колаж з двох фото, на яких Леонід Данилович знятий поруч із жінками з відвертим декольте.

В обох випадках Кучма не лишився байдужим до жіночих принад. Фотографи впіймали його погляди — від прихованої зацікавленості на першому фото до відвертого захоплення на другому.

"Списки Епштейна" — що це

"Списки Епштейна" – це не один документ, а сукупність матеріалів, що стосуються судових розглядів щодо сексуальної експлуатації неповнолітніх, організованої американським фінансистом Джеффрі Епштейном у 90-ті та на початку 2000-х років. За даними поліції Епштейн створив мережу для вербування й експлуатації десятків, а можливо, і сотень неповнолітніх дівчат.

Серед тих, хто фігурує у цих матеріалах багато відомих та впливових американців сьогодення, зокрема — президент США Дональд Трамп. Також там згадуються експрезидент США Білл Клінтон, британський принц Ендрю, герцог Йоркський, Білл Гейтс, Майкл Джексон. Важливо розуміти, що контакти з Епштейном автоматично не означають участі в злочинах.

