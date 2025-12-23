Рус

У нас є свій Епштейн. Архівні фото Кучми повеселили українців

Олена Руденко
Леонід Кучма та хлопець, що сміється
Леонід Кучма та хлопець, що сміється. Фото Колаж "Телеграф"

Фотографи зафіксували кумедні моменти за участю експрезидента

Скандал через так звані "списки Епштейна" продовжує вирувати у США, але й наші політики не відстають. Зокрема насмішили архівні фото колишнього президента України Леоніда Кучми.

Смішний мем на цю тему опублікував Telegram-канал "GONI Мемаси". Це — колаж з двох фото, на яких Леонід Данилович знятий поруч із жінками з відвертим декольте.

В обох випадках Кучма не лишився байдужим до жіночих принад. Фотографи впіймали його погляди — від прихованої зацікавленості на першому фото до відвертого захоплення на другому.

"Списки Епштейна" — що це

"Списки Епштейна" – це не один документ, а сукупність матеріалів, що стосуються судових розглядів щодо сексуальної експлуатації неповнолітніх, організованої американським фінансистом Джеффрі Епштейном у 90-ті та на початку 2000-х років. За даними поліції Епштейн створив мережу для вербування й експлуатації десятків, а можливо, і сотень неповнолітніх дівчат.

Серед тих, хто фігурує у цих матеріалах багато відомих та впливових американців сьогодення, зокрема — президент США Дональд Трамп. Також там згадуються експрезидент США Білл Клінтон, британський принц Ендрю, герцог Йоркський, Білл Гейтс, Майкл Джексон. Важливо розуміти, що контакти з Епштейном автоматично не означають участі в злочинах.

Як розповідав "Телеграф", раніше у мережі висміяли бліде обличчя та нову зачіску Трампа. Жартували, що волосся президента нагадує солодку вату на голові та робить його обличчя буквально квадратним.

