Праздники с клещами? Каких насекомых можно занести в дом вместе с живой елкой (фото)

Из-за аномально теплой зимы насекомые не заснули и могут активизироваться на елке уже дома

На елке, которую украинцы установили дома к праздникам, может быть настоящее царство насекомых. Из-за теплой зимы они не заснули, или проснулись уже в тепле квартир. В доме насекомые расползаются и могут создать дискомфорт.

Специалист по предотвращению вредителей в Pest-Stop Софи Торогуд объяснила, что вместе с деревом могут прийти богомолы, короеды, тля, паутинный клещ и т.д. Если елку установили в грунт или воду, там могут завестись мухи. Потенциально из леса можно принести даже иксодовых клещей — переносчиков энцефалита и болезни Лайма.

Паутинные клещи

Паутинные клещи на елке

Паутинный клещ на елке — очень быстроразмножающийся вредитель, который при благоприятных условиях проходит полный цикл развития всего за 7–10 дней. О его появлении свидетельствуют светлые пятнышки на хвое (следы питания), обесцвечивание, высыхание и опадание игл, а также красноватый налет на хвоинках и ветвях в местах массового скопления. Обнаружив клещей, следует действовать немедленно, ведь они могут распространиться и на другие, в том числе комнатные растения.

Тля

Признак заражения еловым хермесом

Небольшая тля длиной всего 1–2 мм — насекомое, питающееся соками деревьев. Зеленая тля, или еловый хермес, чаще всего поражает хвойные породы, ведь предпочитает молодые побеги хвои. Именно из-за этих вредителей рождественская елка может преждевременно усыхать и сбрасывать иглы.

Иксодовые клещи

Об обнаружении этих вредных кровососов сообщали из России. Они обычно зимуют под опавшей листвой, во мху, в верхних слоях почвы (на глубине 5-10 см), поэтому на самой елке их нет. Однако, если ее тянули по земле, они имели шанс туда попасть. Впрочем, официальные случаи в РФ не зарегистрированы.

Что делать, чтобы избавиться от насекомых из елки

Перед тем как заносить дерево в дом, его следует освободить от транспортировочной сетки или веревки, хорошо встряхнуть и внимательно осмотреть наличие насекомых, паутины или кладок яиц. Осматривать следует с фонариком и при необходимости увеличительным стеклом. Следует осмотреть все шишковидные наросты. Если они размером с грецкий орех, но более круглые, компактные и без видимых чешуек, скорее всего, это гнездо богомола. Похожи на ананас колючие выросты (зеленые или коричневые) — галлы тли.

Вредители ели: (1) галлы, образующиеся на побегах, (2) засохшие галлы, оставленные вредителями, (3) белый налет на хвое летом

Если на елке все же есть паутина или кокон, их следует осторожно удалить щеткой или пылесосом. При этом не рекомендуется использовать агрессивные химические средства, ведь они могут навредить не только насекомым, но и людям. Галлы тлей нужно уничтожить.

Перед тем, как устанавливать елку, следует дать ей постоять в тепле, возможно на балконе или в прихожей около суток, а после осмотреть еще раз. Часть насекомых может выйти из спячки и проявиться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая разница между сосной и елкой. Отметим, что елка может стоять менее долго.