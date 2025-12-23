Свята з кліщами? Яких комах можна занести в дім разом із живою ялинкою (фото)

Через аномально теплу зиму комахи не заснули і можуть активізуватися на ялинці вже вдома

На ялинці, яку українці встановили вдома до свят може бути справжнє царство комах. Через теплу зиму вони не заснули, або ж прокинулись вже в теплі квартир. В помешканні комахи розповзаються і можуть створити дискомфорт.

Фахівчиня із запобігання шкідникам у Pest-Stop Софі Торогуд пояснила, що разом з деревом можуть прийти богомоли, короїди, попелиця, павутинний кліщ тощо. Якщо ж ялинку встановили у ґрунт чи воду, там можуть завестися мухи. Потенційно з лісу можна принести навіть іксодових кліщів — переносників енцефаліту та хвороби Лайма.

Павутинні кліщі

Павутинні кліщі на ялинці

Павутинний кліщ на ялинці — надзвичайно швидкорозмножуваний шкідник, який за сприятливих умов проходить повний цикл розвитку всього за 7–10 днів. Про його появу свідчать світлі цятки на хвої (сліди живлення), знебарвлення, висихання та опадання голок, а також червонуватий наліт на хвоїнках і гілках у місцях масового скупчення. Виявивши кліщів, варто діяти негайно, адже вони можуть поширитися й на інші, зокрема кімнатні, рослини.

Попелиця

Ознака зараження ялиновим хермесом

Дрібна попелиця завдовжки лише 1–2 мм — комахи, які живляться соками дерев. Зелена тля, або ялиновий хермес, найчастіше уражає хвойні породи, адже віддає перевагу молодим пагонам хвої. Саме через цих шкідників різдвяна ялинка може передчасно всихати та скидати голки.

Іксодові кліщі

Про виявлення цих шкідливих кровососів повідомляли з Росії. Вони зазвичай зимують під опалим листям, у моху, у верхніх шарах ґрунту (на глибині 5-10 см), тож на самій ялинці їх немає. Однак, якщо її тягнули по землі вони мали шанс туди потрапити. Втім, офіційних випадків у РФ не зареєстровано.

Що робити, щоб позбутись комах з ялинки

Перед тим як заносити дерево до оселі, його слід звільнити від транспортувальної сітки чи мотузки, гарно струснути та уважно оглянути на наявність комах, павутиння або кладок яєць. Оглядати варто з ліхтариком та за потреби збільшувальним склом. Варто оглянути всі шишкоподібні нарости. Якщо вони розміром з волоський горіх, але більш круглі, компактні і без видимих ​​лусочок, швидше за все, це гніздо богомола. Схожі на ананас колючі вирости (зелені чи коричневі) — галли попелиці.

Шкідники ялини: (1) гали, що утворюються на пагонах, (2) засохлі галли, залишені шкідниками, (3) білий наліт на хвої влітку

Якщо на ялинці все ж є павутиння або кокони, їх варто обережно видалити щіткою або пилососом. При цьому не рекомендується використовувати агресивні хімічні засоби, адже вони можуть нашкодити не лише комахам, а й людям. Галли попелиць треба знищити.

Перед тим, як встановлювати ялинку, варто дати їй постояти в теплі, можливо на балконі чи в передпокої близько доби, а після — оглянути ще раз. Частина комах може вийти зі сплячки та проявитися.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка різниця між сосною та ялинкою. Зазначимо, що ялинка може стояти менш довго.