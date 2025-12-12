Елка на площади светится, а дома отключение? В ДТЭК рассказали почему так

Графики в первую очередь зависят от атак на энергетику

Многих украинцев интересует вопрос, почему же во время отключений света ТРЦ или городские елки светятся. Ведь графики относятся ко всем, кроме критической инфраструктуры.

Что нужно знать:

Большинство ТЦ работают на генераторах при отключениях

Графики отключений зависят от интенсивности российских атак на энергетику, а не работы рождественских елок и т.п.

Электроснабжение инфраструктуры в городе регламентирует власть

Как отметили в ДТЭК, именно городские власти подают в облэнерго список критических инфраструктур, которые должны работать во время плановых отключений. В это перечень могут входить светофоры, медицинские учреждения и даже мосты.

"Что должно светиться на улицах, решают местные власти, а не ДТЭК", — объясняют энергетики.

Более того, к примеру, в Киеве главная елка на Софиевской площади светится за счет меценатов. Они организовали ее установку и иллюминацию. Елка в Киеве светится не за счет бюджета города или дополнительной нагрузки на сеть, говорят в ДТЭК. Именно поэтому иногда можно увидеть, что работают светофоры, хотя в районе нет света, или какие-то другие учреждения.

"Помните, отключение — следствие российских ударов по энергетике, а не праздничных огней или работы ТРЦ", — отмечают энергетики.

