В школах Харькова есть уникальный предмет: такого в Украине больше нигде не найти (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эти уроки позволяют узнать малоизвестные факты
Образовательная программа в харьковских школах имеет уникальный предмет, которого нет и не было в других регионах. Он называется "Харьківщинознавство" и освещает основные вопросы по истории и географии всей области.
Что нужно знать:
- Задачи курса — привить любовь к родному краю, уважение к культуре и традициям
- Предмет ведут в 8 и 9 классах
- В других регионах есть похожие предметы, например, "Наш край" или "Історія рідного краю", но аналогичного нет нигде
О таком необычном школьном предмете в социальной сети напомнила харьковская блогер. Она отметила, что благодаря таким урокам харьковчане еще большое полюбили свой город, ведь смогли узнать о нем много нового и интересного.
Разрабатывая курс "Харьківщинознавство", авторы учитывали следующие особенности краеведения как самостоятельного предмета:
- интегративный характер, позволяющий формировать у учащихся целостное восприятие региона на основе более глубоких представлений, полученных при изучении разных предметов;
- ярко выраженную воспитательную функцию;
Знание о природной, экономической, этнокультурной, социальной среде, о процессах и явлениях – географических, социально-экономических, исторических, этнографических и т.д, является предметом исследования курса "Харьківщинознавство".
Вели этот предмет в 8 и 9 классах.
Стоит добавить, что в других регионах есть школьные предметы "Наш край" или "Історія рідного краю". Однако отдельного предмета и учебника по истории города и области, как "Харьківщинознавство" не было нигде в Украине.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что возраст Харькова на самом деле может быть другим.