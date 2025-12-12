В школах Харькова есть уникальный предмет: такого в Украине больше нигде не найти (фото)

Укр

В школах Харькова есть уникальный предмет: такого в Украине больше нигде не найти

Образовательная программа в харьковских школах имеет уникальный предмет, которого нет и не было в других регионах. Он называется "Харьківщинознавство" и освещает основные вопросы по истории и географии всей области.

Что нужно знать:

  • Задачи курса — привить любовь к родному краю, уважение к культуре и традициям
  • Предмет ведут в 8 и 9 классах
  • В других регионах есть похожие предметы, например, "Наш край" или "Історія рідного краю", но аналогичного нет нигде

О таком необычном школьном предмете в социальной сети напомнила харьковская блогер. Она отметила, что благодаря таким урокам харьковчане еще большое полюбили свой город, ведь смогли узнать о нем много нового и интересного.

Разрабатывая курс "Харьківщинознавство", авторы учитывали следующие особенности краеведения как самостоятельного предмета:

  • интегративный характер, позволяющий формировать у учащихся целостное восприятие региона на основе более глубоких представлений, полученных при изучении разных предметов;
  • ярко выраженную воспитательную функцию;

Знание о природной, экономической, этнокультурной, социальной среде, о процессах и явлениях – географических, социально-экономических, исторических, этнографических и т.д, является предметом исследования курса "Харьківщинознавство".

Вели этот предмет в 8 и 9 классах.

Стоит добавить, что в других регионах есть школьные предметы "Наш край" или "Історія рідного краю". Однако отдельного предмета и учебника по истории города и области, как "Харьківщинознавство" не было нигде в Украине.

