Цветет взахлеб с весны и до морозов: обязательно посадите эту розу
Если купить и посадить правильный сорт, ваш сад всегда будет в центре внимания.
Выбирая розу для сада, нужно заранее уточнить ее стойкость к болезням и к погодным капризам. Некоторые под натиском черной пятнистости в мгновенье ока осыпают свои листья, демонстрируя голые стебли. Другие после дождя представляют собой жалкое зрелище, а третьи страдают от трипсов.
Зачастую садовод, разочарованный от таких сюрпризов, вообще отказывается сажать розы. И это неправильно. Ведь есть такие сорта, которые доставляют своим владельцам только положительные эмоции. И как раз про такую розу мы расскажем.
Речь о французской флорибунде, которая носит имя Леонардо да Винчи.
Выдерживает морозы до минус 28, прекрасно стоит в букетах, весной покрывается массой пышных цветов на 40-50 лепестков яркого малинового цвета. Под палящим солнцем или под мощным ливнем эта роза сохраняет свою декоративность, цветет волнами до самых морозов. Единственным недостатком кто-то мог бы назвать почти отсутствие аромата, но этот момент относителен. Высота куста до 1,5 метра, ширина до 1,2 м. Статный прямостоячий куст, не требующий подвязки и опор.
Кстати, есть еще красный аналог этой розы под названием "Ред Леонардо да Винчи".
