Цветет взахлеб с весны и до морозов: обязательно посадите эту розу

Если купить и посадить правильный сорт, ваш сад всегда будет в центре внимания.

Выбирая розу для сада, нужно заранее уточнить ее стойкость к болезням и к погодным капризам. Некоторые под натиском черной пятнистости в мгновенье ока осыпают свои листья, демонстрируя голые стебли. Другие после дождя представляют собой жалкое зрелище, а третьи страдают от трипсов.

Зачастую садовод, разочарованный от таких сюрпризов, вообще отказывается сажать розы. И это неправильно. Ведь есть такие сорта, которые доставляют своим владельцам только положительные эмоции. И как раз про такую розу мы расскажем.

Речь о французской флорибунде, которая носит имя Леонардо да Винчи.

Роза флорибунда Леонардо да Винчи

Выдерживает морозы до минус 28, прекрасно стоит в букетах, весной покрывается массой пышных цветов на 40-50 лепестков яркого малинового цвета. Под палящим солнцем или под мощным ливнем эта роза сохраняет свою декоративность, цветет волнами до самых морозов. Единственным недостатком кто-то мог бы назвать почти отсутствие аромата, но этот момент относителен. Высота куста до 1,5 метра, ширина до 1,2 м. Статный прямостоячий куст, не требующий подвязки и опор.

Кстати, есть еще красный аналог этой розы под названием "Ред Леонардо да Винчи".

Леонардо да Винчи в начале июня

Леонардо да Винчи на 17 декабря в Днепропетровской области

