На смородине не будет тли, если рядом посадить этот яркий цветок

На вашем участке много тли? Эти мелкие насекомые буквально высасывают сок и силы у ваших кустов и растений, подчас не оставляя шансов на восстановление

Тля может испортить самый лучший урожай, от этого насекомого страдают многие ягодные и огородные культуры. Но есть способ защиты без применения опасных химикатов.

Важно: Листья смородины, страдающие под натиском тли, скручиваются, деформируются, желтеют и засыхают. Стебли покрываются липким налетом, возникает опасность вспышки грибковых болезней, а сами кусты не могут давать полноценный урожай, рискуя погибнуть.

Многие садоводы сразу хватаются за инсектициды, пытаясь решить проблему с помощью химикатов. Но это не экологично и может быть вредным для домашних питомцев и даже для вас самих.

Самый простой способ борьбы с тлей — посадить в непосредственной близости от смородины такой распространенный и известный всем цветок как бархатцы (тагетес, чернобривцы).

Бархатцы

Польза от бархатцев на огороде:

Резкий запах отпугивает тлю и некоторых других вредных насекомых.

Бархатцы выделяют летучие вещества, которые имеют бактерицидный эффект.

Корни бархатцев улучшают структуру почвы, а также выделяют в грунт вещества, отпугивающие нематоду.

Это просто красиво!

