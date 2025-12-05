Укр

На смородине не будет тли, если рядом посадить этот яркий цветок

Автор
Ирина Семчишина
Дата публикации
Автор
Красная смородина
Красная смородина. Фото pexels.com

На вашем участке много тли? Эти мелкие насекомые буквально высасывают сок и силы у ваших кустов и растений, подчас не оставляя шансов на восстановление

Тля может испортить самый лучший урожай, от этого насекомого страдают многие ягодные и огородные культуры. Но есть способ защиты без применения опасных химикатов.

Важно: Листья смородины, страдающие под натиском тли, скручиваются, деформируются, желтеют и засыхают. Стебли покрываются липким налетом, возникает опасность вспышки грибковых болезней, а сами кусты не могут давать полноценный урожай, рискуя погибнуть.

Многие садоводы сразу хватаются за инсектициды, пытаясь решить проблему с помощью химикатов. Но это не экологично и может быть вредным для домашних питомцев и даже для вас самих.

Самый простой способ борьбы с тлей — посадить в непосредственной близости от смородины такой распространенный и известный всем цветок как бархатцы (тагетес, чернобривцы).

Бархатцы
Бархатцы

Польза от бархатцев на огороде:

  • Резкий запах отпугивает тлю и некоторых других вредных насекомых.
  • Бархатцы выделяют летучие вещества, которые имеют бактерицидный эффект.
  • Корни бархатцев улучшают структуру почвы, а также выделяют в грунт вещества, отпугивающие нематоду.
  • Это просто красиво!

