Как заработать на огороде? Рассказываем про 3 самые выгодные ягоды

На огороде можно не только вырастить вкусные и полезные витамины для всей семьи, но и заработать дополнительные деньги, совсем не лишние. Объясняем, какие ягодные культуры стоит посадить, чтобы получить прибыль.

Ягоды любят все, ведь это не только вкусно, но и очень полезно. Поэтому чаще всего качественный продукт достаточно просто продать, особенно на рынке ценится свое, домашнее, без химии. Садоводы-дачники знают, что нужно посадить, чтобы потом на этом заработать. Расскажем об этом своим читателям и мы.

Клубника

Клубника — царица рынка с конца мая. Дети и взрослые обожают эту ягоду, покупают по несколько килограмм, а мамы и бабушки стараются запастись ею на зиму и готовят варенье, джем, компоты.

Самый доступный по цене посадочный материал — так называемая копанка, когда и питомники, и частные домовладельцы копают свежие молодые кустики клубники и выставляют на продажу. По факту, копанка на октябрь 2025 обойдется по 3-5 гривен за один саженец, в зависимости от сорта и объема покупки. С одного куста в среднем уже на следующий год вы соберете 0.5 кг ягоды, на второй год урожай может достигать 1 килограмма и больше. Подсчитать прибыль легко.

Малина

Малина также сажается осенью, и первый урожай тоже будет уже на следующий год. На фоне тенденций глобального потепления эта культура требует особого ухода и внимания, ведь у многих она пропадает ввиду недостаточного полива и обработок от вредителей. Но именно поэтому малина значительно выросла в цене и стабильно остается не самой дешевой ягодой.

Важно знать:

не обязательно покупать сорта-новинки малины. Это и дорого, и не всегда оправданно.

Посадка малины — выгодная инвестиция в будущее

Самые дешевые саженцы малины стоят около 20-40 гривен. Тут большую роль играет сорт, подробнее о сортах малины мы поговорим чуть позже. Урожайность одного куста малины составляет 3-8 кг за сезон, а большой разброс объясняется большой зависимостью культуры от ухода и условий выращивания. Тем не менее, выращивать малину всегда выгодно, даже если вы только обеспечите свою семью на зиму малиновым вареньем и вином.

Виноград

Да, виноград дает отдачу только на 3-4 год после посадки, зато потом он растет и плодоносит на протяжении 15-20 лет, тогда как малину и клубнику нужно пересаживать и обновлять каждые 3-4 года. Поэтому выращивать виноград весьма целесообразно. Это и ягода, и изюм, и вино, и, конечно, приработок от продажи свежей продукции.

Саженец винограда надежных проверенных сортов стоит около 100 гривен, что соответствует стоимости 1 килограмма ягод винограда. Уже через 3-4 года его урожай составит 5-10 кг, потом в среднем по 15-20 кг с куста. Подсчитайте и убедитесь: это выгодно, не говоря о том, что виноградарство — занятие само по себе увлекательное и интересное.

Виноград — это просто "золото" среди ягодных культур)

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие 5 сортов винограда были признаны лучшими в Украине по мнению наших покупателей в 2025 году.