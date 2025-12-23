В Украину идет "настоящая" зима: когда ждать похолодания

Украинцев предупредили о похолодании

В Украине резко похолодает уже сегодня вечером. Холодный фронт накроет страну со второй половины дня 23 декабря и принесет снег, мороз и гололедицу на дорогах.

Синоптикиня Леся Пасечник в комментарии "Телеграфу" предупредила о стремительном падении температуры. За сутки термометры опустятся от плюсовых значений до 6-8 градусов ниже нуля.

Рождество будет самым холодным

В ночь на 25 декабря температура опустится до 8-13 градусов мороза. Это будет самая холодная ночь за весь период похолодания.

Температура в Украине 25 декабря

26 декабря станет немного теплее, но мороз все равно будет держаться. Ночью будет 6-11 градусов ниже нуля, а днем 3-5 градусов мороза.

Да, будет очень резкое снижение температуры. 25 декабря прогнозируется без осадков, 26-го еще удерживается достаточно холодная погода, объяснила Леся Пасечник.

Изменения в погоде с 23 по 27 декабря в Украине.

Когда потеплеет

С 27 декабря морозы начнут отступать. Ночью термометры покажут 2-7 градусов мороза, а днем от нуля до 5 градусов ниже нуля.

Снег и мокрый снег выпадут во второй половине дня 23 декабря и начале ночи 24 декабря. Еще один снег прогнозируют перед Новым годом. Из-за осадков и заморозков на дорогах образуется гололедица.

Синоптик также говорит, что могут начаться более масштабные отключения электроэнергии из-за погодных условий.

Декабрь стал рекордно теплым

Этот декабрь оказался очень теплым для зимнего месяца. Осадки выпадали только в виде туманов и небольшого дождя. Снега практически не было, снежный покров не образовался даже на севере страны.

Я такого декабря уже давно и не помню, чтобы такой был очень теплый почти весь месяц, сказала Леся Пасечник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на Украину надвигается арктический воздух. Синоптик назвал самые морозные дни в канун Нового года.