Готуйте теплий одяг: яка погода чекає на киян на Різдво і чи буде сніг

На Різдво у Києві зима нагадає про себе

Напередодні Різдва у Києві різко похолодає. У Святвечір та різдвяну ніч у столиці України очікуються морози. Однак вони не будуть довготривалими.

Про це свідчать дані погодного ресурсу Sinoptik. Щодо снігу, то найближчим часом його очікувати не варто.

У середу, 24 грудня, упродовж дня буде сонячна морозна погода. Термометри покажуть -6…-7 градусів, тоді як у вівторок, всього на день раніше, у Києві були "плюси".

У четвер, 25 грудня, протягом дня температура повітря підвищуватиметься і після полудня становитиме вже -2 градуси. Водночас ясний ранок зміниться похмурою погодою.

Вночі на п’ятницю, 26 грудня, ртутні стовпчики вже не опустяться нижче за -4 градуси, а вдень жителі столиці знову відчують позитивні температури. Варто зазначити, що протягом цих трьох днів Sinoptik не обіцяє опадів.

Прогноз погоди у Києві на Різдво 2025

Погодний портал Meteofor також прогнозує короткочасне похолодання, однак цифри на цих двох ресурсах дещо відрізняються. Так, уночі 24-25 грудня, за даними фахівців, очікується -9…-10 градусів.

Прогноз погоди у Києві на Різдво 2025

За даними погодного радара VentuSky, о 23:00 24 грудня столичні термометри покажуть -8 градусів.

Прогноз погоди на 23:00 24 грудня 2025

Така температура збережеться до різдвяного ранку, після чого поступово підніметься. О 15:00 вона досягне -3 градусів та протримається майже добу. Як повідомляли й інші ресурси, з полудня п’ятниці продовжиться потепління.

Прогноз погоди на 13:00 26 грудня 2025

Що стосується снігопаду, то його ані на Святвечір, ані на Різдво чекати не варто, як і дощу.

Карта опадів на 14:00 25 грудня 2025

Нагадаємо, раніше синоптик Леся Пасічник у коментарі "Телеграфу" попередила про стрімке падіння температури. За її словами, Різдво в Україні буде морозним.