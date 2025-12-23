Готуйте теплий одяг: яка погода чекає на киян на Різдво і чи буде сніг
На Різдво у Києві зима нагадає про себе
Напередодні Різдва у Києві різко похолодає. У Святвечір та різдвяну ніч у столиці України очікуються морози. Однак вони не будуть довготривалими.
Про це свідчать дані погодного ресурсу Sinoptik. Щодо снігу, то найближчим часом його очікувати не варто.
У середу, 24 грудня, упродовж дня буде сонячна морозна погода. Термометри покажуть -6…-7 градусів, тоді як у вівторок, всього на день раніше, у Києві були "плюси".
У четвер, 25 грудня, протягом дня температура повітря підвищуватиметься і після полудня становитиме вже -2 градуси. Водночас ясний ранок зміниться похмурою погодою.
Вночі на п’ятницю, 26 грудня, ртутні стовпчики вже не опустяться нижче за -4 градуси, а вдень жителі столиці знову відчують позитивні температури. Варто зазначити, що протягом цих трьох днів Sinoptik не обіцяє опадів.
Погодний портал Meteofor також прогнозує короткочасне похолодання, однак цифри на цих двох ресурсах дещо відрізняються. Так, уночі 24-25 грудня, за даними фахівців, очікується -9…-10 градусів.
За даними погодного радара VentuSky, о 23:00 24 грудня столичні термометри покажуть -8 градусів.
Така температура збережеться до різдвяного ранку, після чого поступово підніметься. О 15:00 вона досягне -3 градусів та протримається майже добу. Як повідомляли й інші ресурси, з полудня п’ятниці продовжиться потепління.
Що стосується снігопаду, то його ані на Святвечір, ані на Різдво чекати не варто, як і дощу.
Нагадаємо, раніше синоптик Леся Пасічник у коментарі "Телеграфу" попередила про стрімке падіння температури. За її словами, Різдво в Україні буде морозним.