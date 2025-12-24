С Рождеством Христовым 2025! Искренние пожелания близким своими словами, СМС и яркие картинки

Отправьте милое пожелание всего наилучшего родным и близким друзьям

Рождество Христово — это время радости и надежды. В этот светлый день верующие вспоминают рождение Иисуса Христа. В 2025 году православные христиане и греко-католики отмечают Рождество 25 декабря согласно новоюлианскому календарю.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые открытки и прозу, чтобы вы могли поздравить своих близких с этим теплым праздником. Отправьте яркую картинку тем, кто сейчас далеко, или просто порадуйте родных без повода — такое внимание обязательно согреет их сердце.

Рождество Христово 2025 — короткие поздравления в прозе, открытки

Поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть в этот волшебный праздник исполняются все желания, пусть ваш дом наполнится любовью, заботой и уютом, а Рождественская звезда пусть всегда освещает жизненный путь.

***

В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

Со светлым праздником Рождества! Мира и благополучия, уюта в дома и умиротворения в сердца, а также мирного неба над головой и Божьей благодати!

Поздравляю со светлым праздником Рождества! Желаю, чтобы праздник прошёл в самом тёплом кругу, чтобы уют и праздничные огни подарили радость и благополучие на весь год!

***

Желаю тебе и твоим близким мирного неба над головой, тепла и уюта в доме, а также счастья и радости в сердце. Пусть этот светлый праздник наполнит твою жизнь волшебством и исполнит все твои заветные мечты.

Пусть светлый праздник Рождества Христова принесет с собой много добра и света. Пусть Господь защитит вашу семью от всех невзгод и напастей. Пусть душа наполнится любовью и благодарностью. Мира, света и всех благ!

***

С Рождеством Христовым! Пусть святой праздник наполняет сердце верой в чудеса, дарует материальное и душевное благополучие. Желаю любви от близких и добра от окружающих людей, счастливой жизни и крепкого здоровья.

В этот волшебный и святой праздник хочется пожелать не переставать верить в чудо, находить в себе силы идти вперед и не останавливаться на достигнутом! Пусть Святые охраняют, оберегают и ограждают от бед и ненастий!

Пусть это Рождество наполнит Вас новыми надеждами, планами, мечтами и идеями, заставит поверить в добро и настоящую, волшебную сказку, оно точно исполнит все то, о чем мы так мечтали!

***

С Рождеством Христовым! Светлой звездочки вам, которая поведет по чистому, доброму жизненному пути, мирного неба над головой, доброты и надежного ангела хранителя в вашей жизни!

С Рождеством Христовым! Пусть в вашем доме всегда царят спокойствие и тепло сердец. Пусть будет много радости, добра и улыбок в этот сказочный праздник! Здоровья, благополучия, новых впечатлений и искренних эмоций!

С Рождеством! Пускай в вашем доме царит уют, гармония и благоприятная атмосфера. Здоровья крепкого и побольше. Благополучия, удачи, взаимопонимания в ваш дом! Счастливых праздников!

***

Поздравляю тебя со светлым праздником, с Рождеством Христовым! Пусть исполнятся самые светлые и добрые мечты, а всё плохое обойдет тебя стороной. Желаю счастья, спокойствия, понимания близких.

