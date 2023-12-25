С Рождеством! Милые поздравления в картинках, открытках и стихах
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Поздравьте своих родных и близких с Рождеством Христовым
Рождество Христово – душевный уютный праздник, который по новоюлианскому календарю отмечается 25 декабря. Он знаменует рождение Иисуса Христа в Вифлееме. Это очень важное церковное событие, которое верующие с нетерпением ждут.
С Рождеством связано множество примет, традиций и предрассудков. К примеру, нельзя ссориться с родными и убирать дома. Вместо этого на Рождество христиане идут в церковь и желают друг другу добра и понимания.
"Телеграф" поздравляет своих читателей с Рождеством Христовым и желает благополучия, согласия и достатка в доме. Так важно также поздравить близких и родных с этим светлым праздником, даже если они вдали от вас. Чтобы вы могли это сделать, мы приготовили яркие картинки, открытки и стихотворные пожелания.
Картинки и стихи с Рождеством Христовым 2024
Пусть Рождественский сочельник
Станет благостным для всех.
В каждый дом ворвется радость,
Вера в чудеса, успех!
Пусть печали, огорчения
Стороною обойдут.
Доброта и милосердие
В сердце каждого войдут.
Всем большого счастья
И не знать ненастья!
В Сочельник, накануне Рождества
Спешу сказать вам добрые слова.
Пускай случится с вами чудо,
И пусть хорошее случается повсюду.
Пускай теплом надежда вас согреет,
И счастлив будет тот, кто верит.
Пусть будет всё у вас благополучно,
И с вами шествует удача неразлучно.
Вас в Рождественский сочельник
От души я поздравляю,
Счастья, мира, понимания
Всей семье вашей желаю.
Пусть веселые колядки
В доме в этот день звучат,
Увеличится доход ваш
Непременно пусть в стократ.
Свет звезды на темном небе
Весть благую принесет,
Пусть сопутствует удача
И во всем пусть повезет.
В канун рождения Иисуса,
Желаю пусть свершится чудо.
Пусть исцелится тот, кто болен,
Счастливым станет обездоленный.
Любовь пусть одинокий повстречает,
И ангел всем нам помогает!
Замер весь мир в ожиданье чудес,
И тишина все дома укрывает.
Звёзды мигают со свода небес,
Вечер предпраздничный нам освещая.
Пусть же Сочельник с собой принесёт
Добрые вести, хорошие встречи.
И мирной жизнью нас на целый год
Праздник святой без труда обеспечит.
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