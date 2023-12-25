С Рождеством! Милые поздравления в картинках, открытках и стихах

Поздравьте своих родных и близких с Рождеством Христовым

Рождество Христово – душевный уютный праздник, который по новоюлианскому календарю отмечается 25 декабря. Он знаменует рождение Иисуса Христа в Вифлееме. Это очень важное церковное событие, которое верующие с нетерпением ждут.

С Рождеством связано множество примет, традиций и предрассудков. К примеру, нельзя ссориться с родными и убирать дома. Вместо этого на Рождество христиане идут в церковь и желают друг другу добра и понимания.

"Телеграф" поздравляет своих читателей с Рождеством Христовым и желает благополучия, согласия и достатка в доме. Так важно также поздравить близких и родных с этим светлым праздником, даже если они вдали от вас. Чтобы вы могли это сделать, мы приготовили яркие картинки, открытки и стихотворные пожелания.

Картинки и стихи с Рождеством Христовым 2024

Пусть Рождественский сочельник

Станет благостным для всех.

В каждый дом ворвется радость,

Вера в чудеса, успех!

Пусть печали, огорчения

Стороною обойдут.

Доброта и милосердие

В сердце каждого войдут.

Всем большого счастья

И не знать ненастья!

В Сочельник, накануне Рождества

Спешу сказать вам добрые слова.

Пускай случится с вами чудо,

И пусть хорошее случается повсюду.

Пускай теплом надежда вас согреет,

И счастлив будет тот, кто верит.

Пусть будет всё у вас благополучно,

И с вами шествует удача неразлучно.

Вас в Рождественский сочельник

От души я поздравляю,

Счастья, мира, понимания

Всей семье вашей желаю.

Пусть веселые колядки

В доме в этот день звучат,

Увеличится доход ваш

Непременно пусть в стократ.

Свет звезды на темном небе

Весть благую принесет,

Пусть сопутствует удача

И во всем пусть повезет.

В канун рождения Иисуса,

Желаю пусть свершится чудо.

Пусть исцелится тот, кто болен,

Счастливым станет обездоленный.

Любовь пусть одинокий повстречает,

И ангел всем нам помогает!

Замер весь мир в ожиданье чудес,

И тишина все дома укрывает.

Звёзды мигают со свода небес,

Вечер предпраздничный нам освещая.

Пусть же Сочельник с собой принесёт

Добрые вести, хорошие встречи.

И мирной жизнью нас на целый год

Праздник святой без труда обеспечит.

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