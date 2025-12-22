Щедрый вечер 2025: красивые щедровки для детей всех возрастов, тексты и видео
Подобрали для вас щедривки для детей, которые можно исполнить вместе со взрослыми
По новоюлианскому календарю Щедрый вечер празднуют 31 декабря. В народе его знают как праздник Маланки. Как и в Сочельник, в этот день готовят кутью, а поскольку Рождественский пост уже завершается 24 декабря, то праздничный стол может смело изобиловать мясными блюдами. После ужина традиционно начинаются щедрования.
Щедровки прославляют хозяина и хозяйку и всю их семью, желают им изобилия, щедрого урожая и благополучия. Щедруют с вечера до полуночи, в канун Святого Василия — 1 января.
Лучшие щедровки для детей: тексты и видео
Щедрівочка щедрувала
Щедрівочка щедрувала,
Під віконце підбігала. —
Чи ти, тітко, наварила,
Чи ти, тітко, напекла?
Неси мені до вікна,
І вареник, і пиріг
Неси швидше на поріг!
Як гаряче — давай нам.
Як холодне — нехай вам.
А в нашої неньки
Рученьки біленькі,
Кругом столу ходить,
Варенички робить.
Меланочка ходила
Меланочка ходила,
Василечка просила:
– Василечку, мій батечку,
Пусти мене у хаточку.
Радуйтеся, люди,
До вас свято буде,
Столи застеляйте,
Нам пиріг давайте.
Дай, Боже, вечір добрий!
Дай, Боже, вечір добрий!
Дайте пиріг довгий.
А хоч коротенький,
Так мачку повненький,
Без ручок, без ніжок,
Щоб не побіг у сніжок!
Та не ламайте,
Та по цілому давайте.
Щедра, щедра, щедрівочка
Щедра, щедра, щедрівочка,
Бігла в вечір до місточка.
А з місточка та й до хати,
В щедрий вечір щедрувати!
Щедро, щедро щедрували,
Щедру радість дарувала!
Щедро щедрого врожаю!
Запашного короваю!
Добра в скрині повні клунки,
Купу грошей на рахунки!
Щоб в чарі у вас шкварчать,
Срібло-злото дзеленчало!
Щедро щастя повні вінця!
Щедрувальникам гостинці!
Щедрий вечір, щедрівочка
Щедрий вечір, щедрівочка,
Залітає ластівочка,
Ластівочка залітає,
Господаря розбуджає:
— Вставай, вставай, господарю,
Подивися до товару.
На оборі дві корови,
Вони мають по бичкові,
Тії бички не хороші,
Вони варті чотири гроші.
Тії гроші не полова,
А Марійка чорноброва.
Меланка ходила, Василька водила
Меланка ходила, Василька водила:
— Васильку, мій синку, пусти у хатинку.
Я жита не жала, на боку лежала.
На боку лежала, чесний хрест держала.
Чесний хрест держала та ще й кадільницю.
А ви, люди, знайте, мені дару дайте.
Хоч хліба, хоч сала, а хоч паляницю,
На добреє жито, на яру пшеницю,
На білую гречку, теля та овечку,
На воликів пару й другого товару,
На ваше здоров’я, на вашу родину,
Вклоняйтеся, люди, та й Божому сину.
