Щедрый вечер 2025: красивые щедровки для детей всех возрастов, тексты и видео

Подобрали для вас щедривки для детей, которые можно исполнить вместе со взрослыми

По новоюлианскому календарю Щедрый вечер празднуют 31 декабря. В народе его знают как праздник Маланки. Как и в Сочельник, в этот день готовят кутью, а поскольку Рождественский пост уже завершается 24 декабря, то праздничный стол может смело изобиловать мясными блюдами. После ужина традиционно начинаются щедрования.

Щедровки прославляют хозяина и хозяйку и всю их семью, желают им изобилия, щедрого урожая и благополучия. Щедруют с вечера до полуночи, в канун Святого Василия — 1 января.

Лучшие щедровки для детей: тексты и видео

Щедрівочка щедрувала

Щедрівочка щедрувала,

Під віконце підбігала. —

Чи ти, тітко, наварила,

Чи ти, тітко, напекла?

Неси мені до вікна,

І вареник, і пиріг

Неси швидше на поріг!

Як гаряче — давай нам.

Як холодне — нехай вам.

А в нашої неньки

Рученьки біленькі,

Кругом столу ходить,

Варенички робить.

Меланочка ходила

Меланочка ходила,

Василечка просила:

– Василечку, мій батечку,

Пусти мене у хаточку.

Радуйтеся, люди,

До вас свято буде,

Столи застеляйте,

Нам пиріг давайте.

Дай, Боже, вечір добрий!

Дай, Боже, вечір добрий!

Дайте пиріг довгий.

А хоч коротенький,

Так мачку повненький,

Без ручок, без ніжок,

Щоб не побіг у сніжок!

Та не ламайте,

Та по цілому давайте.

Щедра, щедра, щедрівочка

Щедра, щедра, щедрівочка,

Бігла в вечір до місточка.

А з місточка та й до хати,

В щедрий вечір щедрувати!

Щедро, щедро щедрували,

Щедру радість дарувала!

Щедро щедрого врожаю!

Запашного короваю!

Добра в скрині повні клунки,

Купу грошей на рахунки!

Щоб в чарі у вас шкварчать,

Срібло-злото дзеленчало!

Щедро щастя повні вінця!

Щедрувальникам гостинці!

Щедрий вечір, щедрівочка

Щедрий вечір, щедрівочка,

Залітає ластівочка,

Ластівочка залітає,

Господаря розбуджає:

— Вставай, вставай, господарю,

Подивися до товару.

На оборі дві корови,

Вони мають по бичкові,

Тії бички не хороші,

Вони варті чотири гроші.

Тії гроші не полова,

А Марійка чорноброва.

Меланка ходила, Василька водила

Меланка ходила, Василька водила:

— Васильку, мій синку, пусти у хатинку.

Я жита не жала, на боку лежала.

На боку лежала, чесний хрест держала.

Чесний хрест держала та ще й кадільницю.

А ви, люди, знайте, мені дару дайте.

Хоч хліба, хоч сала, а хоч паляницю,

На добреє жито, на яру пшеницю,

На білую гречку, теля та овечку,

На воликів пару й другого товару,

На ваше здоров’я, на вашу родину,

Вклоняйтеся, люди, та й Божому сину.

В канун Нового года, в Щедрый вечер по новому стилю, в Украине традиционно щедруют. Ранее "Телеграф" выкладывал сборник популярных щедровок для детей на украинском языке.