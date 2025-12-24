З Різдвом Христовим 2025! Щирі побажання близьким своїми словами, СМС і яскраві картинки

Надішліть миле побажання всього найкращого рідним та близьким друзям

Різдво Христове – це час радості та надії. У цей світлий день віряни згадують народження Ісуса Христа. У 2025 році православні християни та греко-католики відзначають Різдво 25 грудня згідно з новоюліанським календарем.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші листівки та прозу, щоб ви могли привітати своїх близьких із цим теплим святом. Надішліть яскраву картинку тим, хто зараз далеко, або просто порадуйте рідних без приводу — така увага обов’язково зігріє їхнє серце.

Різдво Христове 2025 — короткі привітання у прозі, листівки

Вітаю з Різдвом Христовим! Нехай у це чарівне свято здійснюються всі бажання, нехай ваш дім наповниться любов’ю, турботою та затишком, а Різдвяна зірка нехай завжди освітлює життєвий шлях.

***

У світле свято Різдва бажаємо вам добра та щастя, добробуту та затишку вашому дому, душевної теплоти, взаєморозуміння та підтримки в сім’ї. Нехай життя ваше буде мирним, спокійним, щасливим.

Зі світлим святом Різдва! Миру та добробуту, затишку в домі та умиротворення в серці, а також мирного неба над головою та Божої благодаті!

Вітаю зі світлим святом Різдва! Бажаю, щоб свято пройшло у найтеплішому колі, щоб затишок та святкові вогні подарували радість та добробут на весь рік!

***

Бажаю тобі і твоїм близьким мирного неба над головою, тепла та затишку в домі, а також щастя та радості у серці. Нехай це світле свято наповнить твоє життя магією і здійснить всі твої заповітні мрії.

Нехай світле свято Різдва Христового принесе з собою багато добра та світла. Нехай Господь захистить вашу сім’ю від усіх негараздів та напастей. Нехай душа сповниться любов’ю та вдячністю. Миру, світла та всіх благ!

***

З Різдвом Христовим! Нехай святе свято наповнює серце вірою в чудеса, дарує матеріальний та душевний добробут. Бажаю любові від близьких та добра від оточуючих людей, щасливого життя та міцного здоров’я.

У це чарівне та святе свято хочеться побажати не переставати вірити в диво, знаходити в собі сили йти вперед і не зупинятися на досягнутому! Нехай святі охороняють, оберігають і захищають від бід та нещасть!

Нехай це Різдво наповнить Вас новими надіями, планами, мріями та ідеями, змусить повірити в добро та справжню чарівну казку, воно точно здійснить все те, про що ми так мріяли!

***

З Різдвом Христовим! Світлої зірочки вам, яка поведе чистим, добрим життєвим шляхом, мирного неба над головою, доброти і надійного ангела охоронця у вашому житті!

З Різдвом Христовим! Нехай у вашому домі завжди панують спокій та тепло сердець. Нехай буде багато радості, добра та усмішок у це казкове свято! Здоров’я, добробуту, нових вражень та щирих емоцій!

З Різдвом! Нехай у вашій оселі панує затишок, гармонія та сприятлива атмосфера. Здоров’я міцного та більше. Добробуту, удачі, порозуміння у вашу оселю! Щасливих свят!

***

Вітаю тебе зі світлим святом, з Різдвом Христовим! Нехай здійсняться найсвітліші і найдобріші мрії, а все погане обійде тебе. Бажаю щастя, спокою, розуміння близьких.

Нагадаємо, що до Нового року 2026 залишилися лічені дні. Раніше ми писали, що не можна готувати у новорічну ніч.