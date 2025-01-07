Рождество Христово 7 января: красивые открытки и картинки, чтобы поздравить родных с праздником

В этот день отмечается Рождество по старому стилю

Сегодня, 7 января, отмечается Рождество Христово по старому церковному календарю. Несмотря на переход Православной церкви Украины на новоюлианский церковный календарь, некоторые украинцы все еще отмечают Рождество по старому стилю — не 25 декабря, а 7 января.

Делится поздравлениями и теплыми словами и эмоциями с близкими людьми нужно независимо от даты праздника. Поэтому можно отправить близким красивую открытку на Рождество и сегодня, 7 января. Пожелайте родным всего самого светлого и радостного в честь праздника, напомните о семейной атмосфере, а если получится, сходите в гости к родителям или родственникам. Ведь Рождество — это семейный праздник, независимо от даты, когда вы его отмечаете.

"Телеграф" подготовил яркие картинки и красочные открытки, чтобы вы могли отправить их в месенджерах и соцсетях своим родителям, детям, кумовьям, родственникам или коллегам в день праздника Рождества Христова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой церковный праздник 7 января по новому стилю. Что нельзя делать сегодня, чтобы не потерять друзей.