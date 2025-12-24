Этой известной колядке уже 207 лет. Текст песни "Тиха ніч, свята ніч" и как звучит в исполнении (видео)

Прослушайте ее вместе с близкими, подпевайте или просто наслаждайтесь исполнением

В этом году самой известной рождественской песне мира "Тиха ніч, свята ніч" (англ. Silent night! Holy night) исполнилось 207 лет. Впервые она прозвучала к Рождеству 1818 года в австрийской деревне Оберндорф. Текст написал священник Йозеф Мор еще в 1816 году, а мелодию создал органист Франц Грубер.

Сегодня эта колядка переведена более чем на 300 языков и входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. "Телеграф" представляет нашим читателям текст рождественской колядки на украинском языке, а также видео с исполнением праздничной композиции.

Текст песни "Тиха ніч, свята ніч"

Тиха ніч, свята ніч!

Ясність б'є від зірниць.

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім сні.

—

Тиха ніч, свята ніч!

Ой, зітри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов'ю спас,

Вітай нам, святе Дитя!

—

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б'є,

В людськім тілі Божий Син

Прийшо нині в Вифлеєм

Щоб спасти цілий світ.

—

Тиха ніч, свята ніч!

Зірка сяє ясна,

Потішає серця,

Величає Христа.

Дитя святе, як зоря,

Нам світи, зоря ясна!

"Тиха ніч, свята ніч" — видео

Кстати, мелодия "Щедрика", написанная украинским композитором Николаем Леонтовичем в начале XX века, широко известна на Западе. Ранее "Телеграф" писал, как обработка украинской новогодней щедровки покорила мир.