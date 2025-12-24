Этой известной колядке уже 207 лет. Текст песни "Тиха ніч, свята ніч" и как звучит в исполнении (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Прослушайте ее вместе с близкими, подпевайте или просто наслаждайтесь исполнением
В этом году самой известной рождественской песне мира "Тиха ніч, свята ніч" (англ. Silent night! Holy night) исполнилось 207 лет. Впервые она прозвучала к Рождеству 1818 года в австрийской деревне Оберндорф. Текст написал священник Йозеф Мор еще в 1816 году, а мелодию создал органист Франц Грубер.
Сегодня эта колядка переведена более чем на 300 языков и входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. "Телеграф" представляет нашим читателям текст рождественской колядки на украинском языке, а также видео с исполнением праздничной композиции.
Текст песни "Тиха ніч, свята ніч"
Тиха ніч, свята ніч!
Ясність б'є від зірниць.
Дитинонька Пресвята,
Така ясна, мов зоря,
Спочиває в тихім сні.
—
Тиха ніч, свята ніч!
Ой, зітри сльози з віч,
Бо Син Божий йде до нас,
Цілий світ любов'ю спас,
Вітай нам, святе Дитя!
—
Свята ніч настає,
Ясний блиск з неба б'є,
В людськім тілі Божий Син
Прийшо нині в Вифлеєм
Щоб спасти цілий світ.
—
Тиха ніч, свята ніч!
Зірка сяє ясна,
Потішає серця,
Величає Христа.
Дитя святе, як зоря,
Нам світи, зоря ясна!
"Тиха ніч, свята ніч" — видео
Кстати, мелодия "Щедрика", написанная украинским композитором Николаем Леонтовичем в начале XX века, широко известна на Западе. Ранее "Телеграф" писал, как обработка украинской новогодней щедровки покорила мир.