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Прикольные рождественские колядки взрослым и детям: стихи про деньги и сладости

Автор
Татьяна Кармазина
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Начинают колядовать в некоторых областях Украины с вечера 24 декабря Новость обновлена 13 декабря 2024, 11:51
Начинают колядовать в некоторых областях Украины с вечера 24 декабря. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Приготовьтесь к выступлению в рождественскую ночь

Новый 2025 год уже не за горами, но перед ним украинцы, по новоюлианскому календарю, встречают еще один семейный праздник — Рождество 2024. Это время, когда близкие не только собираются за общим столом. Рождество Христово всегда славилось богатством традиций и обрядов, среди которых особое место занимают рождественские песни — колядки.

В Украине начинают колядовать после восхода первой звезды, в Святвечер 24 декабря. Активней всего это происходит на следующий день с утра 25 декабря, на само Рождество. Ходить по домам и квартирам с рождественскими обрядовыми песнями и прибаутками могут и девочки, и мальчики, и даже взрослые.

"Телеграф" подобрал самые смешные и прикольные рождественские колядки для взрослых и детей, которые поднимут настроение всем. Также вы можете поздравить с приходом праздника Рождества оригинальными открытками.

Рождественские колядки 2024/2025 на деньги

Мы пришли колядовать,

Вы готовьтесь наливать –

Приготовьте вы вино,

Чтоб рекой оно текло.

Мы за это прямо в дом

Счастье, радость приведём.

Чтоб остались у вас жить

Вы готовьтесь заплатить.

Нам насыпьте в кошелёк

Звонких денежек чуток.

открытка с рождеством христовым

Мы – весёлые ребята,

Знаем мы стихов багато.

Будем вас мы веселить,

Песни петь и в бубен бить.

Выходи скорей на двор,

Спрятались вы за забор!

Будем вместе танцевать,

Будем Рождество встречать!

А чтоб счастье в доме было,

Надо, чтоб вы заплатили

Нам за песни и стихи,

Ещё дали пироги!

картинка с рождеством христовым

Бьём поклон, друзья, вам низкий,

Путь наш был совсем неблизкий.

Мы с собой вам привезли

Песни, танцы и стихи.

Долго ездили по свету,

За старанья ждём монету.

А за это сей же час,

Счастье сбудется у вас.

Светит яркая звезда,

Наступила коляда.

Мы наряды натянули,

Песни вместе затянули.

Мы пришли вас поздравлять,

Рождество здесь прославлять.

Доставайте кошелёчек,

Сыпьте мелочь нам в мешочек.

Рождественские колядки 2024/2025 на сладости

Вас поздравим с Рождеством

И колядку вам споём,

Прочитаем вам стихи,

Приготовьте пироги.

И готовьте нам монетку,

Сладкую ещё конфетку.

Будет счастья полон дом,

Поздравляем с Рождеством.

открытка с рождеством христовым

Мы пришли колядовать

Будем с вами танцевать,

Будем вам добра желать.

Вы за это, дорогие,

Приготовьте пироги.

Вкусные и сочные,

С начиночкой молочною.

Пусть наполнится ваш дом

Светом, счастьем и добром.

Дорогие вы друзья,

К вам пришли мы ведь не зря,

Будем песни петь для вас

В этот тёмный зимний час.

Пусть скорей придут в ваш дом

Счастье, радость, мир с добром.

Вы за наше пожеланье

Конфет насыпьте на прощанье.

открытка поздравляю с рождеством христовым

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Теги:
#Рождество #Колядки