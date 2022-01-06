Прикольные рождественские колядки взрослым и детям: стихи про деньги и сладости

Приготовьтесь к выступлению в рождественскую ночь

Новый 2025 год уже не за горами, но перед ним украинцы, по новоюлианскому календарю, встречают еще один семейный праздник — Рождество 2024. Это время, когда близкие не только собираются за общим столом. Рождество Христово всегда славилось богатством традиций и обрядов, среди которых особое место занимают рождественские песни — колядки.

В Украине начинают колядовать после восхода первой звезды, в Святвечер 24 декабря. Активней всего это происходит на следующий день с утра 25 декабря, на само Рождество. Ходить по домам и квартирам с рождественскими обрядовыми песнями и прибаутками могут и девочки, и мальчики, и даже взрослые.

"Телеграф" подобрал самые смешные и прикольные рождественские колядки для взрослых и детей, которые поднимут настроение всем. Также вы можете поздравить с приходом праздника Рождества оригинальными открытками.

Рождественские колядки 2024/2025 на деньги

Мы пришли колядовать, Вы готовьтесь наливать – Приготовьте вы вино, Чтоб рекой оно текло. Мы за это прямо в дом Счастье, радость приведём. Чтоб остались у вас жить Вы готовьтесь заплатить. Нам насыпьте в кошелёк Звонких денежек чуток.

Мы – весёлые ребята, Знаем мы стихов багато. Будем вас мы веселить, Песни петь и в бубен бить. Выходи скорей на двор, Спрятались вы за забор! Будем вместе танцевать, Будем Рождество встречать! А чтоб счастье в доме было, Надо, чтоб вы заплатили Нам за песни и стихи, Ещё дали пироги!

Бьём поклон, друзья, вам низкий, Путь наш был совсем неблизкий. Мы с собой вам привезли Песни, танцы и стихи. Долго ездили по свету, За старанья ждём монету. А за это сей же час, Счастье сбудется у вас.

Светит яркая звезда, Наступила коляда. Мы наряды натянули, Песни вместе затянули. Мы пришли вас поздравлять, Рождество здесь прославлять. Доставайте кошелёчек, Сыпьте мелочь нам в мешочек.

Рождественские колядки 2024/2025 на сладости

Вас поздравим с Рождеством И колядку вам споём, Прочитаем вам стихи, Приготовьте пироги. И готовьте нам монетку, Сладкую ещё конфетку. Будет счастья полон дом, Поздравляем с Рождеством.

Мы пришли колядовать Будем с вами танцевать, Будем вам добра желать. Вы за это, дорогие, Приготовьте пироги. Вкусные и сочные, С начиночкой молочною. Пусть наполнится ваш дом Светом, счастьем и добром.

Дорогие вы друзья, К вам пришли мы ведь не зря, Будем песни петь для вас В этот тёмный зимний час. Пусть скорей придут в ваш дом Счастье, радость, мир с добром. Вы за наше пожеланье Конфет насыпьте на прощанье.

Напомним, что сейчас самое время подумать, какими подарками порадовать близких на праздники. "Телеграф" раскрыл идеи подарков на Новый год 2025.