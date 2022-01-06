Прикольные рождественские колядки взрослым и детям: стихи про деньги и сладости
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Приготовьтесь к выступлению в рождественскую ночь
Новый 2025 год уже не за горами, но перед ним украинцы, по новоюлианскому календарю, встречают еще один семейный праздник — Рождество 2024. Это время, когда близкие не только собираются за общим столом. Рождество Христово всегда славилось богатством традиций и обрядов, среди которых особое место занимают рождественские песни — колядки.
В Украине начинают колядовать после восхода первой звезды, в Святвечер 24 декабря. Активней всего это происходит на следующий день с утра 25 декабря, на само Рождество. Ходить по домам и квартирам с рождественскими обрядовыми песнями и прибаутками могут и девочки, и мальчики, и даже взрослые.
"Телеграф" подобрал самые смешные и прикольные рождественские колядки для взрослых и детей, которые поднимут настроение всем. Также вы можете поздравить с приходом праздника Рождества оригинальными открытками.
Рождественские колядки 2024/2025 на деньги
Мы пришли колядовать,
Вы готовьтесь наливать –
Приготовьте вы вино,
Чтоб рекой оно текло.
Мы за это прямо в дом
Счастье, радость приведём.
Чтоб остались у вас жить
Вы готовьтесь заплатить.
Нам насыпьте в кошелёк
Звонких денежек чуток.
Мы – весёлые ребята,
Знаем мы стихов багато.
Будем вас мы веселить,
Песни петь и в бубен бить.
Выходи скорей на двор,
Спрятались вы за забор!
Будем вместе танцевать,
Будем Рождество встречать!
А чтоб счастье в доме было,
Надо, чтоб вы заплатили
Нам за песни и стихи,
Ещё дали пироги!
Бьём поклон, друзья, вам низкий,
Путь наш был совсем неблизкий.
Мы с собой вам привезли
Песни, танцы и стихи.
Долго ездили по свету,
За старанья ждём монету.
А за это сей же час,
Счастье сбудется у вас.
Светит яркая звезда,
Наступила коляда.
Мы наряды натянули,
Песни вместе затянули.
Мы пришли вас поздравлять,
Рождество здесь прославлять.
Доставайте кошелёчек,
Сыпьте мелочь нам в мешочек.
Рождественские колядки 2024/2025 на сладости
Вас поздравим с Рождеством
И колядку вам споём,
Прочитаем вам стихи,
Приготовьте пироги.
И готовьте нам монетку,
Сладкую ещё конфетку.
Будет счастья полон дом,
Поздравляем с Рождеством.
Мы пришли колядовать
Будем с вами танцевать,
Будем вам добра желать.
Вы за это, дорогие,
Приготовьте пироги.
Вкусные и сочные,
С начиночкой молочною.
Пусть наполнится ваш дом
Светом, счастьем и добром.
Дорогие вы друзья,
К вам пришли мы ведь не зря,
Будем песни петь для вас
В этот тёмный зимний час.
Пусть скорей придут в ваш дом
Счастье, радость, мир с добром.
Вы за наше пожеланье
Конфет насыпьте на прощанье.
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