Цій відомій колядці вже 207 років. Текст пісні "Тиха ніч, свята ніч" та як звучить у виконанні (відео)

Прослухайте її разом із близькими, підспівуйте або просто насолоджуйтесь виконанням

Цього року найвідомішій різдвяній пісні світу "Тиха ніч, свята ніч" (англ. Silent night! Holy night) виповнилося 207 років. Вперше вона прозвучала на Різдво 1818 року в австрійському селі Оберндорф. Текст до неї написав священник Йозеф Мор ще у 1816 році, а мелодію створив органіст Франц Грубер.

Сьогодні ця колядка перекладена понад 300 мовами та входить до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. "Телеграф" представляє нашим читачам текст різдвяної колядки українською мовою, а також відео з виконанням святкової композиції.

Текст пісні "Тиха ніч, свята ніч"

Тиха ніч, свята ніч!

Ясність б'є від зірниць.

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім сні.

—

Тиха ніч, свята ніч!

Ой, зітри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов'ю спас,

Вітай нам, святе Дитя!

—

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б'є,

В людськім тілі Божий Син

Прийшо нині в Вифлеєм

Щоб спасти цілий світ.

—

Тиха ніч, свята ніч!

Зірка сяє ясна,

Потішає серця,

Величає Христа.

Дитя святе, як зоря,

Нам світи, зоря ясна!

"Тиха ніч, свята ніч" — відео

До речі, мелодія "Щедрика", написана українським композитором Миколою Леонтовичем на початку XX століття, широко відома на Заході. Раніше "Телеграф" писав, як обробка української новорічної щедрівки підкорила світ.