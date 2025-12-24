Накликаєте бідність та проблеми на весь рік: що суворо заборонено робити 24 грудня у Святвечір

Запам’ятайте головні традиції та заборони цього свята

У середу, 24 грудня, за новим церковним календарем, в Україні відзначається Святвечір. Це важливе сімейне свято зі своїми традиціями та заборонами. За старим стилем воно припадає на 6 січня.

Святвечір — це час підготовки та очікування народження Христа, коли сім’ї збираються за столом, дотримуючись давніх звичаїв та духовних традицій. У це свято готують 12 пісних страв, серед яких головне місце займає кутя — символ життя, родючості та пам’яті про предків.

Що можна робити у Святвечір 24 грудня:

Цього дня віряни готуються до зустрічі Різдва, читають молитви, просячи миру, здоров’я та добробуту для сім’ї;

Сьогодні варто виявляти милосердя, прощати образи та зміцнювати сімейні зв’язки, проводячи час із близькими;

Дозволяється у першій половині дня наводити лад, прикрашати будинок і накривати святковий стіл;

У цей день особливо важливо робити добрі вчинки, допомагати нужденним і ділитися теплом з тими, хто цього потребує.

Що можна і не можна робити у Святвечір

Що не можна робити у Святвечір 24 грудня:

Не можна лаятися та сваритися з близькими, інакше весь рік буде сповнений проблем;

Сьогодні не варто залишати недоробленими важливі домашні справи, тому що на вашому шляху з’явиться багато невдач;

Не надягайте чорний одяг — він приваблює смуток і тугу, і може затьмарити прийдешній рік;

Не беріть у борг і не позичайте гроші, інакше фінансовий успіх від вас відвернеться;

Не можна залишати стіл порожнім — це вважається знаком бідності та духовного спустошення;

Не будьте скупими й жадібними, інакше рік буде "бідним" та непростим;

У цей день не ображайте і не відштовхуйте тих, хто потребує, інакше рік принесе холодність, втрати та труднощі.

