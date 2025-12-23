Избавьтесь от ненужного и простите обидчиков: сделайте это перед Рождеством и год будет удачным

Подготовку к Рождеству нужно начинать заранее

В этот четверг, 25 декабря, Украина встретит Рождество — один из самых светлых и радостных праздников. Но, чтобы наступающий год принес удачу, важно заранее позаботиться о нескольких значимых делах.

"Телеграф" решил напомнить, что обязательно нужно сделать перед Рождеством. Сделайте это как можно скорее!

Рождество — величественный праздник, полный тепла, духовного значения и многовековых традиций. Подготовку нему начинают заранее, чтобы очистить свое пространство и мысли.

Что обязательно нужно сделать перед Рождеством

До Святвечера постарайтесь завершить все важные дела, чтобы в доме царил порядок и праздничная гармония. Начните с уборки: избавьтесь от ненужных вещей, наведите чистоту и украсьте пространство к празднику, потому что домашняя атмосфера создает ощущение уюта.

Что нужно сделать перед Рождеством

Постелите красивую скатерть, аккуратно накройте стол, расставьте свечи, повесьте гирлянды и поставьте в вазу ветки ели или сосны.

Не забудьте попросить прощения у тех, кого обидели, и простить своих обидчиков: освобождение сердца от обид приносит мир и гармонию в дом и семью.

Согласно традиции, до появления первой звезды нужно успеть приготовить праздничный ужин, который состоит из 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов. Не забудьте поставить одну лишнюю тарелку — она символизирует духов умерших, которые, по верованию, приходят в дом на Рождество.

Блюда на Рождество

Будьте милосердны всегда, но особенно в эти дни, чтобы новый год выдался для вас удачным и принес благополучие вашей семье. Соберитесь семьей за праздничным столом, если есть возможность, положите под стол сено, напоминающее о яслях, где родился Христос.

Далее прочтите молитву и начните ужин с кутьи, чтобы праздничная трапеза стала символом единства, радости и духовного обновления.

Традиции на Рождество

