Если не пользоваться документами в "Резерв+": будут ли проблемы у военнообязанных

Военные ТЦК все равно смогут проверить документы, даже если нет бумажных или в "Резерв+"

В военное время все, кто подлежит воинской учете, должны носить при себе документы. Что делать, если их нет под рукой и как смогут проверить ваши данные в реестре, объяснил правовед.

Если человек не может предъявить соответствующие документы, то военные территориальных центров комплектования и социальной поддержки получают необходимую информацию из электронного реестра "Оберег", как сообщил адвокат Роман Ухов в комментарии ТСН.ua.

Если человек не будет носить с собой распечатку указанного документа, если у него не будет приложения "Резерв+", но у него будет бронирование или отсрочка, для этого человека ничего не изменится Роман Ухов

Специалист также советует военнообязанным проверять свои данные в реестре "Оберег" через личный кабинет на портале "Дия". Это позволяет убедиться, что система содержит информацию о праве на отсрочку или бронирование. Если таких сведений в базе нет, даже наличие бумажных документов не дает оснований для освобождения от мобилизации или подтверждения отсрочки.

