Якщо не користуватись документами в "Резерв+": чи будуть проблеми у військовозобов'язаних

Військові ТЦК все одно зможуть перевірити документи, навіть якщо немає паперових або в "Резерв+"

У воєнний час усі, хто підлягає військовому обліку, мають носити при собі документи. Що робити, якщо їх немає під рукою і як зможуть перевірити ваші дані в реєстрі, пояснив правознавець.

Якщо людина не може показати свої відповідні папірці, то військові територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки отримують необхідну інформацію з електронного реєстру "Оберіг", як повідомив адвокат Роман Ухов у коментарі ТСН.ua.

Якщо людина не носитиме із собою роздруківку вказаного документа, якщо в неї не буде застосунку 'Резерв+', але вона матиме бронювання або відстрочку, для цієї людини нічого не зміниться Роман Ухов

Фахівець також радить військовозобов'язаним перевіряти свої дані в реєстрі "Оберіг" через особистий кабінет на порталі "Дія". Це дозволяє переконатися, що система містить інформацію про право на відстрочку або бронювання. Якщо таких відомостей у базі немає, навіть наявність паперових документів не дає підстав для звільнення від мобілізації чи підтвердження відстрочки.

