В приложении "Резерв+" может появиться новая полезная функция

Интересная инициатива

В приложении для военнообязанных "Резерв+" может появиться новая полезная функция, которая будет представлять собой своеобразный "трекинг повестки". Благодаря этому человек сможет ознакомиться с информацией обо всех этапах отправки повестки, включая статус документа и его номер.

Об этом заявила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. По ее словам, это дало бы возможность обеспечить прозрачность отношений между гражданами и государством.

На сегодняшний день в приложении "Резерв+" нет электронных повесток, но пользователям было бы намного комфортнее, если бы они могли иметь доступ к своеобразному "трекингу повестки". Это позволило бы быстро ознакамливаться с информацией обо всех этапах отправки повестки.

Актуальность такой опции связана с тем, что в Украине бывают случаи, когда военнообязанный гражданин даже не знает, что на его фамилию отправили повестку. Это может быть связано с ошибками в адресе, несвоевременном обновлении данных и тому подобное.

В "Резерв+" могут ввести систему информирования человека об изменениях в его личном деле, которая станет своеобразным "трекингом повестки". Это поможет военнообязанным не пропустить повестку и избежать дальнейших неприятностей.

Напомним, в этом году Минобороны запустило электронный кабинет для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения "Резерв+".

Благодаря ему можно обновить свои учетные данные, не посещая территориальные центры комплектования (ТЦК). А также создать электронный военно-учетный документ, имеющий специальный QR-код. Этот документ следует предъявлять по требованию сотрудников ТЦК во время встречи.

А в октябре в "Резерв+" появились новые функции:

Бронирование отображается как отдельный вид отсрочки (в соответствии с действующими законами).

Добавлена функция обновления базы неактивных электронных военно-учетных документов при сканировании QR-кодов.

Добавлена возможность проверить подлинность повестки через QR-код.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, могут ли вручить повестку тем, у кого есть документы в "Резерв+". Если все хорошо с документами, то вас совершенно необязательно направят в военкомат.