Минобороны объяснило, исчезнет ли бумажный военный билет с приходом "Резерв+"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Все последующие документы, связанные с ТЦК, будут выдаваться в электронном варианте
В Украине давно появился новый способ, как всегда иметь при себе военно-учетный документ с помощью мобильного приложения "Резерв+". Он является основным документом. А что будет с бумажным вариантом?
Как сообщил руководитель директората цифровой трансформации Минобороны Артем Романюков в эфире телемарафона, бумажный военно-учетный документ остается в силе и его можно использовать дальше.
Он пояснил, что все новые документы теперь будут выдаваться в электронном виде, а уже имеющиеся бумажные можно оставить для удобства, потому что, в основном, именно ими пользуются украинцы.
Документ можно сгенерировать в приложении "Резерв+" одним нажатием на экран. Если нет приложения, его можно получить через портал "Дия" или обратившись в территориальный центр комплектования (ТЦК), где документ распечатают через реестр военнообязанных.
Электронный документ генерируется по данным реестра "Оберег". Он не может потеряться или быть поддельным, ведь всегда хранится в реестре. По словам Романюкова, для тех, кто не хочет пользоваться смартфоном, оставили возможность распечатать электронную версию разными способами.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, нужно ли заверять подписями распечатку с "Резерв+".