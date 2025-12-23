Минобороны объяснило, исчезнет ли бумажный военный билет с приходом "Резерв+"

Все последующие документы, связанные с ТЦК, будут выдаваться в электронном варианте

В Украине давно появился новый способ, как всегда иметь при себе военно-учетный документ с помощью мобильного приложения "Резерв+". Он является основным документом. А что будет с бумажным вариантом?

Как сообщил руководитель директората цифровой трансформации Минобороны Артем Романюков в эфире телемарафона, бумажный военно-учетный документ остается в силе и его можно использовать дальше.

Он пояснил, что все новые документы теперь будут выдаваться в электронном виде, а уже имеющиеся бумажные можно оставить для удобства, потому что, в основном, именно ими пользуются украинцы.

Документ можно сгенерировать в приложении "Резерв+" одним нажатием на экран. Если нет приложения, его можно получить через портал "Дия" или обратившись в территориальный центр комплектования (ТЦК), где документ распечатают через реестр военнообязанных.

Электронный документ генерируется по данным реестра "Оберег". Он не может потеряться или быть поддельным, ведь всегда хранится в реестре. По словам Романюкова, для тех, кто не хочет пользоваться смартфоном, оставили возможность распечатать электронную версию разными способами.

