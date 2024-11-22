Сколько мужчин в Украине еще можно призвать (инфографика)

Значительная часть мужчин находится за границей или является непригодной

Общее количество украинцев мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет составляет более 11 млн. Мобилизационный резерв составляет 3,7 млн ​​человек.

Об этом сообщает Financial Times. Британская газета представила инфографику по данным Комитета Верховной Рады Украины по экономике.

Отмечается, что из 11 млн мужчин — 7,4 млн. не могут быть мобилизованы или уже мобилизованы. Из них уже служат – 1,2 млн.

2,9 млн. проживают на оккупированных территориях. Еще 600 тысяч человек являются забронированными. За границей проживает 1,3 млн человек.

При этом, из общего количества — 0,6 млн являются критически важными работниками. 1,5 млн непригодны к военной службе.

Остальные 3,7 млн ​​– мужчины, которых можно мобилизовать. Из этого количества 900 тыс. мужчин не зарегистрированы ни в каких реестрах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что спикер Территориального центра комплектования и социальной поддержки Полтавской области Роман Истомин назвал условиях, при которых в Украине перестанут мобилизовать мужчин. Он подчеркнул, что Силы обороны сдерживают оккупантов, но для них необходимо пополнение, а ТЦК является основным механизмом мобилизации.