Сколько мужчин в Украине еще можно призвать (инфографика)
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Значительная часть мужчин находится за границей или является непригодной
Общее количество украинцев мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет составляет более 11 млн. Мобилизационный резерв составляет 3,7 млн человек.
Об этом сообщает Financial Times. Британская газета представила инфографику по данным Комитета Верховной Рады Украины по экономике.
Отмечается, что из 11 млн мужчин — 7,4 млн. не могут быть мобилизованы или уже мобилизованы. Из них уже служат – 1,2 млн.
2,9 млн. проживают на оккупированных территориях. Еще 600 тысяч человек являются забронированными. За границей проживает 1,3 млн человек.
При этом, из общего количества — 0,6 млн являются критически важными работниками. 1,5 млн непригодны к военной службе.
Остальные 3,7 млн – мужчины, которых можно мобилизовать. Из этого количества 900 тыс. мужчин не зарегистрированы ни в каких реестрах.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что спикер Территориального центра комплектования и социальной поддержки Полтавской области Роман Истомин назвал условиях, при которых в Украине перестанут мобилизовать мужчин. Он подчеркнул, что Силы обороны сдерживают оккупантов, но для них необходимо пополнение, а ТЦК является основным механизмом мобилизации.