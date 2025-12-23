Обучение не прекратилось даже под обстрелами: как появился один из символов Харькова

Для детей создали безопасные учебные классы, чтобы они могли учиться за партами в школе, а не дистанционно

В Харькове во время войны появились новые способы обучения для детей. Из-за обстрелов многие школы не могут работать в обычном режиме, поэтому город нашел альтернативы, чтобы дети не оставались без образования. Метрошколы уже стали одним из символов Харькова военного времени.

На шести станциях метро открыли учебные классы, которые получили название метрошколы. В них могут учиться дети из коммунальных и частных школ города. "Телеграф" подробнее рассказал об этих заведениях.

Как в Харькове учат детей прямо под землей

Харьковский мэр Игорь Терехов ранее заявлял, что все расходы на метрошколу покрывает городской бюджет. Учителя получают полную зарплату, а те, кто работает в метрошколе, еще и премии.

Учебные классы оборудованы на пяти станциях метро:

"Победа";

"Университет";

"Метростроителей";

"Тракторный завод";

"Академика Павлова";

"О.С. Масельского".

Схема метрополитена

Детей кормят бесплатно и доставляют в метрошколу и обратно специальными автобусами. Школьники учатся в две смены. В классах чуть больше 20 детей, но желающих учиться значительно больше. Ученики приходят из разных школ и районов, в частности из Северной Салтовки, которая больше всего пострадала от обстрелов.

Подземные школы нужны Харькову, потому что домой возвращается все больше детей из эвакуации. Даже если безопасность позволит открыть другие школы, многие из них повреждены и не подлежат восстановлению.

Одна из таких школ была показана на станции метро имени А.С. Масельского

Генеральный директор КП "Харьковский метрополитен" Владислав Приймак рассказал об обустройстве новой метрошколы на станции. Там работают 4 класса, которые соответствуют всем нормам безопасности и условиям для обучения.

Здесь была полностью переработана система освещения, которая спланирована таким образом, чтобы не наносить вреда зрению детей. Установлена система приточно-вытяжной вентиляции с кондиционированием и оборудованы туалетные комнаты Владислав Приймак

По его словам, на территории метрошколы установлены пожарная сигнализация и система оповещения, в классах есть доступ к Интернету. Также закрыли павильон пешеходного перехода, ведущего к метрошколе, и сейчас выполняют благоустройство прилегающей территории.

Вход в метрошколу

Как выглядит один из классов в метрошколе

Дети идут после занятий домой

Известная харьковская метрошкола стала первым проектом такого формата, который впоследствии начали реализовывать в других городах. Подземные учебные заведения появились, в частности, в Запорожье, Херсоне и Сумах. Именно в этом заключается ее уникальность, и поэтому ее можно считать одним из символов несокрушимого Харькова.

