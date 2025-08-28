Дом с градусником в Харькове знают все, но не все знают, что было на его месте раньше: архивные фото
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Это здание — один из самых узнаваемых символов города
Здание на улице Сумской, 1 в Харькове знают все — от коренных харьковчан до приезжих, которые бывали в центре города. Его невозможно не заметить, так как огромный градусник на фасаде много лет служит ориентиром и местом встреч. Но этот элемент был на здании не всегда, да и само оно менялось со временем.
"Телеграф" решил рассказать, каким раньше был дом с градусником в Харькове.
В 1830-е годы на Сумской харьковский купец III гильдии Михаил Медведев построил каменный двухэтажный дом на каменном полуэтаже. После 1875 года дом перешел в собственность австрийского подданного, чеха по национальности — Карла Петровича Счасны.
Как сообщается на портале otkudarodom.ua, в 1895 году Счасны сдал дом в аренду, и здесь разместили Харьковскую телефонную станцию, переведенную с Вознесенской площади. Для снижения фонового шума от каменной мостовой около дома устроили торцевую деревянную. Это сделали для нормальной работы акустических приборов.
После смерти Карла дом перешёл к его вдове, Юлии Арсеньевне Счасны. В начале XX века владельцем здания стал Северный банк. С тех пор началась масштабная перестройка. В 1908–1910 годах на месте старого здания возвели новое четырёхэтажное строение: первые два этажа занял банк, два верхних — женские медицинские курсы.
Но после этого здание еще раз меняло свой вид. В 1920 году его занимал Народный комиссариат финансов Украинской ССР. Тогда по проекту Ивана Ермилова был надстроен еще один этаж. После возвращения столицы в Киев здание занял Институт экспериментальной медицины. В 1950-е годы — Центральный научно-исследовательский институт организации производства и труда черной металлургии.
Первый градусник высотой более 20 метров появился на здании в 1976 году, его разработал инженер Юрий Иванов. Прибор работал до 1990-х годов, после чего его вывели из эксплуатации.
В середине 1990-х градусник восстановили: сверху украсили гербом Харькова, снизу вписали стрелочные кварцевые часы, а сам столбик светился ночью. Главным недостатком оказалась плохая читаемость при ярком солнечном свете.
Позже на здании появился третий градусник, внутри которого установили светодиодные лампочки — более современные и заметные.