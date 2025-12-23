Такого в Харьковской области еще не делали: ученые провели уникальный эксперимент (видео)

Планировали начать опыт еще в конце ноября

На Харьковщине озимую пшеницу посеяли 15 декабря прямо в промерзшую почву. Такой эксперимент не проводили десятки лет.

О своем видеообращении сообщил доктор сельскохозяйственных наук Сергей Авраменко.

Он рассказал, что опыт провели ученые Института растениеводства имени В. Я. Юрьева НААН. Впервые за 117 лет существования учреждения посеяли озимую пшеницу в декабре.

Посев выполнили 15 декабря непосредственно в мерзлую почву при температуре воздуха –4°C.

Чем важен эксперимент

Авраменко напомнил, что ранее он выдвигал гипотезу, что при определенных погодных условиях озимую пшеницу можно сеять даже в конце года. Для Харьковщины такая практика раньше не применялась — подобное характерно только для южных регионов Украины.

Планировали начать опыт еще в конце ноября — начале декабря, однако из-за затяжных дождей техника не могла зайти в поле. Благоприятные условия появились после нескольких суток морозов: ночью температура снижалась до –9°C, днем держалась в пределах –3…–5°C.

В чем особенность такого посева

При сверхпозднем севе ключевым является момент, когда верхний слой почвы уже подмерз, но еще позволяет нормально работать сеялке без налипания земли на сошники. Также немаловажную роль играет предшественник культуры и количество послеуборочных остатков. Худшие результаты зафиксировали на участках после подсолнечника и сидерального пара — там до 25% семян осталось на поверхности почвы.

