С Новым годом 2025! Милые поздравления для родных в картинках и стихах

Мы подобрали для вас волшебные поздравления для родных с Новым годом

Новый год — сказочный зимний праздник. Он всегда символизирует начало чего-то нового и великого. Так, 2025 год пройдет под покровительством Зеленой Деревянной Змеи, которая заменит Дракона.

По прогнозам астрологов, 2025 год будет благоприятным для реализации целей, изменений в профессиональной деятельности и личной жизни. Также надеемся, что именно 2025 год станет годом победы в войне с российским агрессором.

Многие украинские семьи сейчас находятся на расстоянии и редко видятся. Однако так важно сохранять теплые связи и делать приятно даже тогда, когда вы далеко друг от друга. "Телеграф" собрал для вас самые милые и теплые поздравления в картинках и стихах, чтобы вы смогли порадовать самых дорогих людей в этот волшебный праздник.

Поздравления в картинках и стихах с Новым годом 2025

С Наступающим, друзья!

Смеха, счастья и добра,

Красоты, чудес, любви,

Год, как поле перейти.

Пускай каждому за год

Раз по двести повезёт.

Для здоровья — позитива,

Никакого негатива.

С оптимизмом год прожить

И ни разу не грустить!

***

Пусть в Новый год случится чудо —

В душе зажгутся огоньки

И целый год у вас не будет

Ни огорчений, ни тоски.

Пусть елка с яркою звездою

В ваш дом удачу принесет,

Любовь и крепкое здоровье.

Пусть год вам сказочно везет.

Под бой курантов загадайте

Свои заветные мечты

И в дом свой поскорей впускайте

Год радости и доброты.

Год закончился – ура!

Значит Новый ждать пора.

С наступающим поздравить

От души хочу тебя!

Пожелаю позитивно,

Перспективно год прожить,

Чтоб в любви было взаимно,

Чтобы слёзы зря не лить.

Путешествуй, закаляйся

И стремись к своей мечте.

Только с радостью встречайся

Целый год всегда, везде.

С Новым годом поздравляем,

Счастья в жизни Вам желаем,

Много добрых пожеланий,

Исполненья всех мечтаний!

Самых ярких впечатлений,

Самых сказочных мгновений.

Пусть Вам этот год несет

Много радостных хлопот!

***

Две тысячи двадцать пятый

Размеренно входит в дом.

Желаю вам мира, смеха,

Любви и достатка в нём.

Пусть год, что наступит скоро,

Поможет поймать мечту,

Подарит нам веру в сказку,

В прощенье и доброту.

Снежинки несутся вихрем

И с ними несётся год —

Мы только на миг затихнем,

А он уже вновь пройдёт….

С наступающим Новым годом!

Шуток, смеха, добра на год.

Пусть без боли и без ошибок

Очень радостно он пройдёт.

Пусть волшебная ночь подарит

Исполненье твоей мечты,

Чтобы счастьем глаза сияли

И весь год улыбался ты!…

Сказка в двери постучится,

Снег на землю упадёт,

Чудо, наконец, свершится,

И наступит Новый год.

Пусть он будет добрым, тёплым,

Пусть искрится счастья свет,

Пусть в нём будет много взлётов,

Много радости, побед!

Смех, любовь, успех, удачу

Пусть подарит Дед Мороз,

Долларов мешок в придачу,

И букет из сотни роз!

Праздник пусть несёт веселье,

Радость дням и сладость снам,

Здравие, тепло, везенье!

С Новым годом! Счастья вам!

Пусть исполнится столько желаний

И прекрасных идей в Новый год,

Сколько белых снежинок волшебных

В эту ночь на тебя упадёт! …

Пусть новогодним настроеньем

Закружит во дворе метель!

Пусть будет всё и с нетерпеньем Войдёте в Новый год теперь!…

Ранее "Телеграф" рассказывал, в чем следует встречать 2025, чтобы год был удачным и успешным. Собрали интересные идеи нарядов, в которых вы будете выглядеть роскошно.