С Новым годом 2025! Милые поздравления для родных в картинках и стихах
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Мы подобрали для вас волшебные поздравления для родных с Новым годом
Новый год — сказочный зимний праздник. Он всегда символизирует начало чего-то нового и великого. Так, 2025 год пройдет под покровительством Зеленой Деревянной Змеи, которая заменит Дракона.
По прогнозам астрологов, 2025 год будет благоприятным для реализации целей, изменений в профессиональной деятельности и личной жизни. Также надеемся, что именно 2025 год станет годом победы в войне с российским агрессором.
Многие украинские семьи сейчас находятся на расстоянии и редко видятся. Однако так важно сохранять теплые связи и делать приятно даже тогда, когда вы далеко друг от друга. "Телеграф" собрал для вас самые милые и теплые поздравления в картинках и стихах, чтобы вы смогли порадовать самых дорогих людей в этот волшебный праздник.
Поздравления в картинках и стихах с Новым годом 2025
С Наступающим, друзья!
Смеха, счастья и добра,
Красоты, чудес, любви,
Год, как поле перейти.
Пускай каждому за год
Раз по двести повезёт.
Для здоровья — позитива,
Никакого негатива.
С оптимизмом год прожить
И ни разу не грустить!
***
Пусть в Новый год случится чудо —
В душе зажгутся огоньки
И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.
Пусть елка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесет,
Любовь и крепкое здоровье.
Пусть год вам сказочно везет.
Под бой курантов загадайте
Свои заветные мечты
И в дом свой поскорей впускайте
Год радости и доброты.
Год закончился – ура!
Значит Новый ждать пора.
С наступающим поздравить
От души хочу тебя!
Пожелаю позитивно,
Перспективно год прожить,
Чтоб в любви было взаимно,
Чтобы слёзы зря не лить.
Путешествуй, закаляйся
И стремись к своей мечте.
Только с радостью встречайся
Целый год всегда, везде.
С Новым годом поздравляем,
Счастья в жизни Вам желаем,
Много добрых пожеланий,
Исполненья всех мечтаний!
Самых ярких впечатлений,
Самых сказочных мгновений.
Пусть Вам этот год несет
Много радостных хлопот!
***
Две тысячи двадцать пятый
Размеренно входит в дом.
Желаю вам мира, смеха,
Любви и достатка в нём.
Пусть год, что наступит скоро,
Поможет поймать мечту,
Подарит нам веру в сказку,
В прощенье и доброту.
Снежинки несутся вихрем
И с ними несётся год —
Мы только на миг затихнем,
А он уже вновь пройдёт….
С наступающим Новым годом!
Шуток, смеха, добра на год.
Пусть без боли и без ошибок
Очень радостно он пройдёт.
Пусть волшебная ночь подарит
Исполненье твоей мечты,
Чтобы счастьем глаза сияли
И весь год улыбался ты!…
Сказка в двери постучится,
Снег на землю упадёт,
Чудо, наконец, свершится,
И наступит Новый год.
Пусть он будет добрым, тёплым,
Пусть искрится счастья свет,
Пусть в нём будет много взлётов,
Много радости, побед!
Смех, любовь, успех, удачу
Пусть подарит Дед Мороз,
Долларов мешок в придачу,
И букет из сотни роз!
Праздник пусть несёт веселье,
Радость дням и сладость снам,
Здравие, тепло, везенье!
С Новым годом! Счастья вам!
Пусть исполнится столько желаний
И прекрасных идей в Новый год,
Сколько белых снежинок волшебных
В эту ночь на тебя упадёт! …
Пусть новогодним настроеньем
Закружит во дворе метель!
Пусть будет всё и с нетерпеньем Войдёте в Новый год теперь!…
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