От 67 гривен за пачку: где купить сливочное масло со скидкой

В каком магазине удастся не переплатить за продукт

Перед зимними праздниками украинцы активно ищут продукты по выгодным ценам. Особенно популярными становятся товары для праздничного стола, среди которых сливочное масло занимает одно из первых мест.

В сети "АТБ" сейчас действуют акции на разные виды масла. Часто его покупают для бутербродов с икрой или красной рыбой, которые тоже продаются со скидкой. "Телеграф" рассказал, на какое масло сейчас лучше обратить внимание, чтобы сэкономить.

Вот актуальные предложения:

Масло 180 г Белоцерковское сладкосливочное крестьянское 72,6% — по акции 66,90 гривны, а раньше стоило 99,90 гривны;

— по акции 66,90 гривны, а раньше стоило 99,90 гривны; Масло 180 г Ферма сладкосливочное крестьянское 73% — по акции 84,90 гривны, вместо 125,90 гривны;

— по акции 84,90 гривны, вместо 125,90 гривны; Масло 180 г "Злагода" Сладкосливочное Крестьянское 72,7% — по акции 79,90 гривны. Можно сэкономить 24,3 гривны;

Скидки на продукт

Масло 180 г Ферма сливочное с пониженной жирностью 53% эколин — по акции 71,90 гривны, то есть на 20% дешевле;

— по акции 71,90 гривны, то есть на 20% дешевле; Масло 180 г Своя Линия сладкосливочное экстра 82% фольга – по акции 88,30 гривны, а раньше – 103,90 гривен;

– по акции 88,30 гривны, а раньше – 103,90 гривен; Масло 180 г Молокия сладкосливочное бутербродное 62% фольга — по акции 86,90 гривны, дешевле на 12,6 гривны.

Масло сливочное

Продолжительность акции в магазинах не сообщается, поэтому успеть купить по сниженной цене можно, пока товары есть в наличии.

