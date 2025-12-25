Защитники, с праздником Рождества 2025! Самые лучшие поздравления своими словами украинским воинам

Искренние и теплые слова защитнику и защитнице Украины

В этом году Украина снова встречает Рождество в условиях полномасштабной войны. Пока в домах загораются праздничные огни, тысячи наших защитников и защитниц остаются на передовой, оберегая мирный сон миллионов.

Искреннее слово поддержки от родных, друзей или даже незнакомых людей — это то, что согревает бойцов сильнее всего. "Телеграф" подготовил подборку душевных поздравлений в прозе на украинском языке, которые помогут передать вашу благодарность и веру в победу.

Поздравления с Рождеством военных: проза и открытки

"З Різдвом Христовим! Нехай світло Вифлеємської зірки освітлює твій шлях і береже від кожної небезпеки. Дякую за мужність та можливість святкувати цей день на рідній землі. Бажаю сталевих нервів, міцного здоров’я та Божої опіки в кожному бою!"

"Дорогий наш захиснику, зі святом! Хоч ти зараз далеко від рідної домівки, пам’ятай: наші серця і молитви — завжди поруч із тобою. Нехай різдвяне диво принесе спокій у твою душу та якнайшвидшу перемогу Україні, щоб наступне Різдво ми святкували разом за одним столом!"

"Вітаємо з Різдвом! Нехай Господь тримає твою руку на пульсі перемоги, а Ангел-охоронець закриває своїми крилами від ворожих куль. Ти — наш щит і наша гордість. Повертайся живим і неушкодженим!"

***

"Зі світлим святом Різдва! Нехай у цей день навіть у найхолоднішому окопі ти відчуєш тепло наших сердець. Бажаємо, щоб зорі на небі вказували шлях до миру, а твоя сила була незламною. Віримо в тебе і в ЗСУ!"

***

"Прийми наші найщиріші вітання з Різдвом! Дякуємо за кожен світанок, за кожну хвилину тиші. Нехай новонароджений Ісус дарує тобі надлюдську силу, витримку та невичерпну енергію. Ти — справжні герої нашого часу!"

"Христос народився! Славімо Його! Бажаємо, щоб це Різдво стало початком кінця всіх негараздів і роком нашої великої Перемоги. Нехай зброя не підводить, а побратими завжди будуть надійним плечем. Слава Україні!"

"З Різдвом! Бажаю, щоб свята ніч принесла тобі хоча б трохи спокою та впевненості. Нехай думки про дім зігрівають, а віра в правду додає сил. Ми чекаємо на тебе!"

***

"Вітаю з Різдвом Христовим! Ти — воїн світла, що бореться з темрявою. Нехай Господь дарує тобі мудрість у рішеннях та твердість у руках. Бажаємо якнайшвидшого повернення до мирного життя у квітучій Україні!"

"У цей святковий вечір ми дякуємо Богу за те, що в нас є такі захисники. Нехай різдвяна благодать наповнить твоє серце відвагою. Бажаємо, щоб ворог відступив, а правда запанувала на нашій землі. Бережи себе, воїне!"

***

"З Різдвом 2025! Нехай ця ніч буде тихою, а небо — чистим. Бажаємо не втрачати надії та оптимізму. Ти робиш неймовірну справу для всього народу. Нехай Господь благословить тебе і твою родину!"

