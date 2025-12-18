Перемирие на Рождество, мир после Нового года? Когда прекратится война в Украине

Путин может неделями думать о мирных предложениях Запада

Озвученный на днях перечень гарантий безопасности Европы для Киева не сразу будет воспринят в Москве, так что может пройти немало времени, пока российский диктатор Владимир Путин примет решение об устойчивом прекращении боевых действий в Украине.

О чем нужно знать:

США и Европа дают четкие гарантии безопасности Украине

Россия выступает против размещения войск НАТО в Украине

Рождественское перемирие станет первым шагом к прекращению войны

Об этом в интервью YouTube-каналу Телеграф UA рассказал доктор наук, профессор и проректор Европейского университета, эксперт по энергетической безопасности Сергей Ягодзинский.

— Мы впервые увидели, что Европа якобы готова где-то помогать войсками, где-то разместиться, хотя бы поставлять определенное вооружение и так далее. Это уже похоже на то, что можно назвать гарантиями. Но возникает вопрос, как Российская Федерация на это отреагирует, — говорит политический эксперт.

Однако, по его мнению, то, что президент Зеленский поговорил с европейскими партнерами и через США это передадут Российской Федерации, не факт, что именно в такой конфигурации и будет принята финальная версия документа.

— Путин неоднократно высказывался, что они не согласны с таким подходом и никаких войск НАТО [в Украине] не будет размещено. То есть, это не та конфигурация, которая может обеспечить безопасность. Кроме того, мы понимаем, что некоторые гарантии безопасности могут стать "гарантиями опасности". И с этим нужно также считаться и балансировать на грани того, что может повлечь за собой дополнительную агрессию со стороны РФ, а что может действительно остановить эту страшную войну, — отмечает политолог.

По его словам, он скептически относится к пунктам безопасности, которые выписали в Берлине, потому что следует ожидать реакции россиян. Если они не согласятся, придется снова проводить какой-то раунд переговоров.

— И это может продолжаться довольно долго. Переговорная группа наверняка понимает это. Поэтому [канцлер Германии Фрадрих] Мерц и объявил о рождественском перемирии, что давайте попробуем его ввести. То есть, Мерц осознавал, что Путин, если не отвернет сразу, то будет думать не один день, возможно, не одну неделю над этими предложениями, — предположил эксперт по энергетической безопасности.

По его мнению, США не смогут получить от России сразу согласование положений, которые выписали в Берлине.

— Поэтому вопрос рождественского перемирия говорит о том, что финализация соглашения о приостановке боевых действий может быть перенесена после Нового года. подытожил Сергей Ягодзинский.

