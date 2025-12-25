Рождество Христово 25 декабря. Что категорически нельзя делать сегодня, чтобы год был благополучным

Православные и греко-католики в этот день отмечают Рождество Христово

В этот день, 25 декабря, по новоюлианскому церковному календарю православные и греко-католики отмечают один из самых главных религиозных праздников — Рождество Христово. Именно в этот день верующие по всему миру прославляют рождение Сына Божьего, молятся о мире и здоровье, собираются за праздничным столом с родными и близкими людьми.

"Телеграф" рассказывает историю большого церковного праздника, традиции и запреты на этот день.

История и традиции Рождества

Праздник посвящен рождению Иисуса Христа, сына Пресвятой Девы Марии. Согласно преданию, Мария и ее муж Иосиф прибыли в Вифлеем для переписи населения. Им не было где заночевать, и они остановись в пастушьей пещере. Там у Марии родился сын – будущий Спаситель Сын Божий. В эту ночь ангелы возвестили пастухам о великой радости, а с востока к Младенцу пришли мудрецы с дарами — золотом, ладаном и смирной.

С Рождеством в Украине связано много традиций. Главная из них — это торжественные богослужения в храмах, в это время люди прославляют Иисуса Христа и обращаются к Нему с молитвами. Также в этот день принято всей семьей собираться за праздничным столом и ходить колядовать. Кроме того, в Украине есть особенная традиция — театрализованные вертепы, которые воссоздают картину рождения Христа.

Что нельзя делать на Рождество?

Нельзя ругаться, ссориться, сквернословить — чтобы не привлекать ссоры на целый год.

Нельзя заниматься домашними делами, убирать, шить, стирать и выполнять тяжелую физическую работу — в Рождество нужно отдыхать и праздновать.

Нельзя отказывать людям в помощи — это может привести к бедам и считается грехом.

Нельзя быть скупым и жадным — это, по народным верованиям, ведет к бедности и нищете.

Нельзя давать деньги в долг — чтобы не отдавать свое благополучие.

Нельзя грустить, плакать, жаловаться — это плохой знак, ведь Рождество — это светлый и теплый праздник.

Что нужно делать на Рождество?

Ходить в церковь на праздничные богослужения.

Ходить колядовать к родственникам и друзьям.

Поздравлять близких с праздником и обмениваться теплыми словами.

Проводить время с родными и близкими людьми.

Принимать колядников и щедро их отблагодарить.

