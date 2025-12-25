Укр

Рождество Христово 25 декабря. Что категорически нельзя делать сегодня, чтобы год был благополучным

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Рождество в Украине с 2023 года отмечается 25 декабря
Рождество в Украине с 2023 года отмечается 25 декабря. Фото Getty Images

Православные и греко-католики в этот день отмечают Рождество Христово

В этот день, 25 декабря, по новоюлианскому церковному календарю православные и греко-католики отмечают один из самых главных религиозных праздников — Рождество Христово. Именно в этот день верующие по всему миру прославляют рождение Сына Божьего, молятся о мире и здоровье, собираются за праздничным столом с родными и близкими людьми.

"Телеграф" рассказывает историю большого церковного праздника, традиции и запреты на этот день.

История и традиции Рождества

Праздник посвящен рождению Иисуса Христа, сына Пресвятой Девы Марии. Согласно преданию, Мария и ее муж Иосиф прибыли в Вифлеем для переписи населения. Им не было где заночевать, и они остановись в пастушьей пещере. Там у Марии родился сын – будущий Спаситель Сын Божий. В эту ночь ангелы возвестили пастухам о великой радости, а с востока к Младенцу пришли мудрецы с дарами — золотом, ладаном и смирной.

С Рождеством в Украине связано много традиций. Главная из них — это торжественные богослужения в храмах, в это время люди прославляют Иисуса Христа и обращаются к Нему с молитвами. Также в этот день принято всей семьей собираться за праздничным столом и ходить колядовать. Кроме того, в Украине есть особенная традиция — театрализованные вертепы, которые воссоздают картину рождения Христа.

Рожедство, колядки, праздник 25 декабря
Фото: sib.fm

Что нельзя делать на Рождество?

  • Нельзя ругаться, ссориться, сквернословить — чтобы не привлекать ссоры на целый год.
  • Нельзя заниматься домашними делами, убирать, шить, стирать и выполнять тяжелую физическую работу — в Рождество нужно отдыхать и праздновать.
  • Нельзя отказывать людям в помощи — это может привести к бедам и считается грехом.
  • Нельзя быть скупым и жадным — это, по народным верованиям, ведет к бедности и нищете.
  • Нельзя давать деньги в долг — чтобы не отдавать свое благополучие.
  • Нельзя грустить, плакать, жаловаться — это плохой знак, ведь Рождество — это светлый и теплый праздник.

Что нужно делать на Рождество?

  • Ходить в церковь на праздничные богослужения.
  • Ходить колядовать к родственникам и друзьям.
  • Поздравлять близких с праздником и обмениваться теплыми словами.
  • Проводить время с родными и близкими людьми.
  • Принимать колядников и щедро их отблагодарить.

Ранее "Телеграф" рассказывал о празднике Рождества Христового. Какие есть молитвы на украинском языке, которые защитят вас и вашу семью.

Теги:
#Праздник #Рождество #Церковный праздник