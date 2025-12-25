Різдво Христове 25 грудня. Що категорично не можна робити сьогодні, щоб рік був благополучним

Православні та греко-католики цього дня відзначають Різдво Христове

Цього дня, 25 грудня, за новоюліанським церковним календарем православні та греко-католики відзначають одне з найголовніших релігійних свят — Різдво Христове. Саме цього дня віруючі по всьому світу прославляють народження Сина Божого, моляться за мир та здоров’я, збираються за святковим столом з рідними та близькими людьми.

"Телеграф" розповідає історію великого церковного свята, традиції та заборони на цей день.

Історія та традиції Різдва

Свято присвячене народженню Ісуса Христа, сина Пресвятої Діви Марії. Згідно з переказами, Марія та її чоловік Йосип прибули до Віфлеєму для перепису населення. Їм не було де заночувати, і вони зупинилися в печері пастухів. Там у Марії народився син – майбутній Спаситель Син Божий. Цієї ночі ангели сповістили пастухам про велику радість, а зі сходу до Немовляти прийшли мудреці з дарами — золотом, ладаном і смирною.

З Різдвом в Україні пов’язано багато традицій. Головна з них – це урочисті богослужіння у храмах, у цей час люди прославляють Ісуса Христа та звертаються до Нього з молитвами. Також у цей день прийнято всією родиною збиратися за святковим столом та ходити колядувати. Крім того, в Україні є особлива традиція – театралізовані вертепи, які відтворюють картину народження Христа.

Що не можна робити на Різдво?

Не можна лаятись, сваритися, лихословити — щоб не привертати сварки на цілий рік.

Не можна займатися домашніми справами, прибирати, шити, прати та виконувати важку фізичну роботу — на Різдво треба відпочивати та святкувати.

Не можна відмовляти людям у допомозі – це може призвести до бід і вважається гріхом.

Не можна бути скупим і жадібним — це, за народними віруваннями, веде до бідності та злиднів.

Не можна позичати гроші — щоб не віддавати своє благополуччя.

Не можна сумувати, плакати, скаржитися – це поганий знак, адже Різдво – це світле та тепле свято.

Що потрібно робити на Різдво?

Ходити до церкви на святкові богослужіння.

Ходити колядувати до родичів та друзів.

Вітати близьких зі святом та обмінюватися теплими словами.

Проводити час із рідними та близькими людьми.

Приймати колядників і щедро їм віддячити.

Раніше "Телеграф" розповідав про свято Різдва Христового. Які є молитви українською мовою, які захистять вас та вашу родину.