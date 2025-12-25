Різдво Христове 25 грудня. Що категорично не можна робити сьогодні, щоб рік був благополучним
Православні та греко-католики цього дня відзначають Різдво Христове
Цього дня, 25 грудня, за новоюліанським церковним календарем православні та греко-католики відзначають одне з найголовніших релігійних свят — Різдво Христове. Саме цього дня віруючі по всьому світу прославляють народження Сина Божого, моляться за мир та здоров’я, збираються за святковим столом з рідними та близькими людьми.
"Телеграф" розповідає історію великого церковного свята, традиції та заборони на цей день.
Історія та традиції Різдва
Свято присвячене народженню Ісуса Христа, сина Пресвятої Діви Марії. Згідно з переказами, Марія та її чоловік Йосип прибули до Віфлеєму для перепису населення. Їм не було де заночувати, і вони зупинилися в печері пастухів. Там у Марії народився син – майбутній Спаситель Син Божий. Цієї ночі ангели сповістили пастухам про велику радість, а зі сходу до Немовляти прийшли мудреці з дарами — золотом, ладаном і смирною.
З Різдвом в Україні пов’язано багато традицій. Головна з них – це урочисті богослужіння у храмах, у цей час люди прославляють Ісуса Христа та звертаються до Нього з молитвами. Також у цей день прийнято всією родиною збиратися за святковим столом та ходити колядувати. Крім того, в Україні є особлива традиція – театралізовані вертепи, які відтворюють картину народження Христа.
Що не можна робити на Різдво?
- Не можна лаятись, сваритися, лихословити — щоб не привертати сварки на цілий рік.
- Не можна займатися домашніми справами, прибирати, шити, прати та виконувати важку фізичну роботу — на Різдво треба відпочивати та святкувати.
- Не можна відмовляти людям у допомозі – це може призвести до бід і вважається гріхом.
- Не можна бути скупим і жадібним — це, за народними віруваннями, веде до бідності та злиднів.
- Не можна позичати гроші — щоб не віддавати своє благополуччя.
- Не можна сумувати, плакати, скаржитися – це поганий знак, адже Різдво – це світле та тепле свято.
Що потрібно робити на Різдво?
- Ходити до церкви на святкові богослужіння.
- Ходити колядувати до родичів та друзів.
- Вітати близьких зі святом та обмінюватися теплими словами.
- Проводити час із рідними та близькими людьми.
- Приймати колядників і щедро їм віддячити.
