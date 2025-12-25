Рус

Різдво Христове 25 грудня. Що категорично не можна робити сьогодні, щоб рік був благополучним

Галина Струс
Різдво в Україні з 2023 року відзначається 25 грудня
Православні та греко-католики цього дня відзначають Різдво Христове

Цього дня, 25 грудня, за новоюліанським церковним календарем православні та греко-католики відзначають одне з найголовніших релігійних свят — Різдво Христове. Саме цього дня віруючі по всьому світу прославляють народження Сина Божого, моляться за мир та здоров’я, збираються за святковим столом з рідними та близькими людьми.

"Телеграф" розповідає історію великого церковного свята, традиції та заборони на цей день.

Історія та традиції Різдва

Свято присвячене народженню Ісуса Христа, сина Пресвятої Діви Марії. Згідно з переказами, Марія та її чоловік Йосип прибули до Віфлеєму для перепису населення. Їм не було де заночувати, і вони зупинилися в печері пастухів. Там у Марії народився син – майбутній Спаситель Син Божий. Цієї ночі ангели сповістили пастухам про велику радість, а зі сходу до Немовляти прийшли мудреці з дарами — золотом, ладаном і смирною.

З Різдвом в Україні пов’язано багато традицій. Головна з них – це урочисті богослужіння у храмах, у цей час люди прославляють Ісуса Христа та звертаються до Нього з молитвами. Також у цей день прийнято всією родиною збиратися за святковим столом та ходити колядувати. Крім того, в Україні є особлива традиція – театралізовані вертепи, які відтворюють картину народження Христа.

Різдво, колядки, свято 25 грудня
Що не можна робити на Різдво?

  • Не можна лаятись, сваритися, лихословити — щоб не привертати сварки на цілий рік.
  • Не можна займатися домашніми справами, прибирати, шити, прати та виконувати важку фізичну роботу — на Різдво треба відпочивати та святкувати.
  • Не можна відмовляти людям у допомозі – це може призвести до бід і вважається гріхом.
  • Не можна бути скупим і жадібним — це, за народними віруваннями, веде до бідності та злиднів.
  • Не можна позичати гроші — щоб не віддавати своє благополуччя.
  • Не можна сумувати, плакати, скаржитися – це поганий знак, адже Різдво – це світле та тепле свято.

Що потрібно робити на Різдво?

  • Ходити до церкви на святкові богослужіння.
  • Ходити колядувати до родичів та друзів.
  • Вітати близьких зі святом та обмінюватися теплими словами.
  • Проводити час із рідними та близькими людьми.
  • Приймати колядників і щедро їм віддячити.

