В России массово уничтожают скот из-за неизвестной инфекции: речь может идти об очень опасной болезни

Фермеры выходят на протесты, власть их наказывает и пытается подкупить компенсации

В России начали уничтожать домашних животных. В Новосибирской области количество убитых коров, верблюдов и не только уже перевалило за несколько сотен. Региональные власти объясняют это вспышками заболеваний, но есть подозрение, что ими прикрывают более серьезную проблему.

Ситуация настолько обострилась, что местные фермеры выходят на акции протеста, из-за которых их штрафуют и задерживают. Официальное объяснение – вспышки пастереллеза и бешенства. Неофициально – это может быть другое опасное заболевание – ящур. "Телеграф" собрал, что известно о ситуации и насколько очаг далек от Украины.

Что известно о вспышке болезней и уничтожении животных

В марте в Новосибирской области начали массово уничтожать коров, баранов, верблюдов, коз, свиней. Животных убивают без предписаний, решения суда и даже без владельцев. Анализы не берут. Задним числом ввели карантин, официально через бешенство, при котором действительно совершают убой животных, и пастереллез, успешно лечимый антибиотиками. В официальных документах говорится о распространении "особо опасного заболевания животных". Журналисты, пишущие по этой теме в РФ получают штрафы, а на закрытых заседаниях всплывает тема ящура.

Что такое ящур и чем он опасен

Ящур – это острое вирусное заболевание, поражающее домашних и диких парнокопытных животных, в частности коров, свиней, овец и коз. Болезнь проявляется высокой температурой, образованием болезненных волдырей во рту и на копытах, из-за чего животные не могут нормально есть и передвигаться.

Ящур чрезвычайно заразен и быстро распространяется через воздух, корм, воду или даже одежду и обувь людей. При вспышке инфекция может за короткое время охватить крупные хозяйства. Людям ящур передается, так что при обнаружении уничтожают все поголовье.

Что такое ящур/ Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области

Почему в России скрывают возможную вспышку

Государственные органы РФ максимально стараются не говорить о болезнях животных и их убое, а тему ящура избегают как можно сильнее. Это настолько опасная болезнь, что о ней в течение суток после обнаружения следует сообщать Всемирной организации здоровья животных. Из страны должны запретить экспорт мяса и части продукции растениеводства, а это 4,5 млрд долларов в прибыли РФ.

Фермеров пытаются заставить молчать компенсациями – 170 рублей за килограмм или около 50 тысяч рублей за тушу. Однако теленок сейчас стоит более 100 тысяч, так что восстановить хозяйства будет очень дорого. Интересно, что при всех мероприятиях на одном из заводов в Новосибирской области до сих пор продают молоко и молокопродукты. По "совпадению" собственник — депутат от правящей партии "Единая Россия".

Что известно об эпидемии у животных в России

Как реагируют соседние страны и где в РФ были вспышки

Несмотря на все заявления РФ о стабильной ситуации, в Казахстане еще с 24 февраля 2026 года закрыта граница для импорта животных и сельхоз продукции в Россию. Запрет на ввоз такой продукции из 14 регионов и Северо-Кавказского федерального округа (на карте – бирюзовый) был введен и в Беларуси с 17 марта.

В общем, случаи бешенства, пастереллеза или другой "неизвестной" болезни обнаружили в Новосибирской (на карте выделена красным), Самарской, Пензенской, Томской, Омской, Свердловской областях, Забайкальском крае и Республике Алтай (синие на карте). Ближайшая к Украине локация, где уничтожали животных – Пензенская область. Расстояние от государственной границы Украины до нее по прямой составляет примерно 600-700 километров.

Местные фермеры считают, что одна из причин не допустить распространения информации.