Цена успеха: вид ног "короля" баскетбола вызывает отвращение (фото)

Американец многое отдал, чтобы стать звездой баскетбола

В threads набрал популярности снимок ног знаменитого баскетболиста Леброна Джеймса по прозвищу "Король Джеймс". Спортсмена во время отдыха засняли папарацци.

Что нужно знать

Джеймс — один из самых лучших баскетболистов в истории

За 23 года профессионального спорта Леброн сильно травмировал ноги

Вид стоп спортсмена шокирует

Фото левой стопы Леброна наделало шуму в сети из-за больших деформаций. Баскетболист страдает от разного рода хронических болезней.

Ноги спортсмена — это наглядная иллюстрация того, какую цену платит тело за 23 года экстремальных нагрузок в профессиональном баскетболе.

На обеих стопах заметен выраженный, тяжелый вальгус (Hallux Valgus), из-за которого большие пальцы сильно отклонены внутрь к остальным пальцам. Это вызвано сочетанием особенностей механики стопы и ношением специфической обуви.

Кроме того, Леброн страдает на патологию под названием молоткообразные пальцы (пальцы зафиксированы в согнутом положении). Это произошло из-за постоянного давления узких высоких баскетбольных кроссовок и перенесенных травм.

В сезоне 2022/23 Джеймс продолжал играть с разрывом сухожилия на правой стопе. А в начале 2024 года баскетболист страдал от тендинопатии малоберцовой мышцы левого голеностопа — это состояние поражает мышцы, которые отвечают за стабилизацию стопы. В начале 2026 года у него обострился артрит левой стопы, из-за чего баскетболист пропустил ряд игр. К слову, в 2026 году Леброн, по информации СМИ, отказался от алкоголя и изменил свой рацион, чтобы снизить вес и уменьшить нагрузку на ноги.

Справка: Леброн Джеймс — четырехкратный чемпион НБА, лучший бомбардир лиги за всю историю, трехкратный олимпийский чемпион, некоторые считают его лучшим баскетболистом в истории. Сейчас выступает за "Лос-Анджелес Лейкерс".

