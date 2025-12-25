"Ніщо не зіпсує новорічний настрій, бо його немає": найвлучніші меми українців напередодні свят

Війна, втома й зростання цін не завадили українцям жартувати

До Нового року залишилось менш ніж тиждень і українці починають готуватися до свята, в тому числі і гумористично. Вони жартують про те, хто в якому стані перед святом, як готуються та які цілі ставлять на майбутнє.

"Телеграф" зібрав добірку цікавих мемів українською про прийдешній рік. Зокрема, як у воєнних реаліях може виглядати привітання з Різдвом. Зазначимо, на привітання "Христос народився!" (або "Христос рождається!"), вважається правильним відповідати "Славімо його!".

Христос народжується

2025 рік для українців був непростим. Росія продовжує військову агресію та атакує інфраструктуру. Тож це впливає на моральний стан, фіксують у мемах.

Це був важкий рік

"Ніщо не зіпсує мені новорічний настрій, тому що його у мене немає", — жартують українці. А деякі прямо кажуть — їхній психічний стан погіршився і наближається не свято, а "дурка".

Новорічний настрій

Свято наближається

Не оминули і тему складного матеріального становища. Ціни ростуть перед святам, а до Нового року в кишені залишилось не так багато.

До Нового року залишилось....

Дехто тільки почав розуміти, що Новий рік вже незабаром. А деякі можуть описати ситуацію лише одним ємким словом. Проте — з гірляндою.

Новий рік на носі

Одним словом

Не припиняють жартувати і про характерні риси передноворічного періоду. Зокрема, ємко описали картинкою грудень та кількість спожитих мандаринів.

Грудень

Окремо йдеться про цілі в наступному році. Кажуть, треба ставити реалістичні.

Реалістичні цілі на 2026 рік

