Не просто эффект пузырьков. Зачем на самом деле газируют воду

Способ насыщения воды углекислым газом был изобретен почти 300 лет назад

Многие ежедневно употребляют газировку или различные напитки, которые с легкостью можно приобрести в супермаркете. Однако у многих возникает вопрос: зачем воду газируют и что дает этот эффект пузырьков.

"Телеграф" разбирался в этом вопросе. Заметим, что следует различать газированную воду, насыщенную углекислым газом, и минеральную воду — содержит различные минеральные соединения.

Зачем газируют воду

Процесс газирования воды изобрел британский ученый Джозеф Пристли в 1767 году. Именно он открыл способ насыщения воды углекислым газом над пивным чаном. Однако массовое производство начал Иоганн Якоб Швепп (основатель Schweppes) в 1783 году.

Тогда воду газировали просто, чтобы придать ей эффект пузырьков, который часто испытывали во время питья пива или вина. Однако впоследствии оказалось, что газировка имеет немало полезных свойств. Чаще всего для газирования используют углекислый газ СО2.

Причины газации:

Ощущение свежести. Пузыри углекислого газа, создающие покалывание, способствуют лучшему утолению жажды.

Пузыри углекислого газа, создающие покалывание, способствуют лучшему утолению жажды. Стимуляция пищеварения. Газировка может стимулировать работу желудочно-кишечного тракта благодаря газам.

Газировка может стимулировать работу желудочно-кишечного тракта благодаря газам. Маскировка вкуса. Большинство минимальной воды в магазинах именно газированная, ведь газ может скрыть неприятный привкус.

Добавим, что газировка имеет более кислый вкус, чем обычная вода, поскольку углекислый газ, растворенный в ней, превращается в угольную кислоту. Поэтому часто вкус может отличаться от воды, используемой в начале производства. Эффект пузырей во рту при употреблении этой воды – это микроударные волны, созданные от разрыва газовых пузырьков.

Классификация питьевых и минеральных вод по степени насыщения СО2 разная:

сильногазированная (содержание СО2 составляет 0,4% и более);

слабогазированная (содержание СО2 составляет от 0,2 — 0,4%);

негазированная.

