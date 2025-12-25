Не просто ефект бульбашок. Навіщо насправді газують воду

Спосіб насичення води вуглекислим газом винайшли майже 300 років назад

Чимало українців щодня вживають газовану воду чи різні напої, які з легкістю можна придбати у супермаркеті. Однак у багатьох виникає питання: навіщо воду газують та що дає цей ефект бульбашок.

"Телеграф" розбирався у цьому питанні. Зауважимо, що слід розрізняти газовану воду, яка насичена вуглекислим газом, та мінеральну воду — містить різні мінеральні сполуки.

Навіщо газують воду

Процес газування води винайшов британський науковець Джозеф Прістлі у 1767 році. Саме він відкрив спосіб насичення води вуглекислим газом над пивним чаном. Однак масове виробництво започаткував Йоганн Якоб Швепп (засновник Schweppes) у 1783 році.

Тоді воду газували просто, аби надити їй ефекту бульбашок, який часто відчували під час пиття пива чи вина. Однак згодом виявилось, що газована вода має чимало корисних властивостей. Найчастіше для газування застосовують вуглекислий газ СО2.

Газована вода

Причини газації:

Відчуття свіжості. Бульбашки вуглекислого газу, які створюють поколювання, сприють кращому втамовуванню спраги.

Бульбашки вуглекислого газу, які створюють поколювання, сприють кращому втамовуванню спраги. Стимуляція травлення. Газована вода може стимулювати роботу шлунково-кишкового тракту завдяки газам.

Газована вода може стимулювати роботу шлунково-кишкового тракту завдяки газам. Маскування смаку. Більшість мініральної води в магазинах саме газована, адже газ може приховати неприємний присмак.

Додамо, що газована вода має кисліший смак, ніж звичайна, оскільки вуглекислий газ, розчинений у ній, перетворюється на вугільну кислоту. Тому часто смак може відрізнятися від води, яку використовували на початку виробництва. Ефект бульбашок у роті під час вживання цієї води — це мікроударні хвилі, створені від розриву газових бульбашок.

Класифікація питних та мінеральних вод за ступенем насичення СО2 різна:

сильногазована (вміст СО2 становить 0,4 % та більше);

слабогазована (вміст СО2 становить від 0,2 — 0,4%);

негазована.

