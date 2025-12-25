Жирный противень не омрачит праздник: как быстро и без усилий отмыть его после запекания

Есть просто народное средство, которое эффективно очистит жирный противень

Во время праздников хозяйки много готовят, особенно часто в это время запекают мясо в духовке. После приготовления этого блюда противень остается грязным и жирным. Чтобы не омрачать праздник, нужно сразу его помыть. И для этого есть эффективное народное средство.

"Телеграф" рассказывает, как быстро и без лишних усилий очистить деко после запекания мяса или других жирных блюд.

Лайфхак с содой и лимоном

Кислота в лимонном соке в комплексе с содой становится отличным средством для мытья противней и форм для запекания. Эти компоненты отлично очищают жир и грязь на поверхностях, оставляя чистоту и блеск, пишет Express.

Фото: сгенерированно ИИ Gemini

Все, что вам нужно сделать, это намочить противень, а потом вместо химического средства для мытья посуды, использовать лимон и соду. Разрежьте лимон на две ровные части, немного сожмите, чтобы выделился сок, затем посыпьте содой и начинайте интенсивно тереть загрязненные поверхности противня.

После небольших усилий вы заметите, что жирные пятна буквально растворяются. После очистки лимоном и содой, промойте деко под проточной водой, как обычно и оно будет чистым и свежим.

Лучше всего очищать противни и формы для запекания сразу после приготовления блюд, пока жир не успел засохнуть. Иначе потом выводить его будет сложнее.

